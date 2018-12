S-Bahn Berlin An Tagen wie Diesen sind Displays unbezahlbar

Zusätzlich zum Streik kam es in Berlin zu einem Komplettausfall des Lautsprechersystems – oder wie das bei der Deutsche Bahn AG heißt „Akustische Fahrgastinformation“. Auf Twitter empfiehlt die Bahn deshalb die Anzeigen – sprich Displays oder im Bahndeutsch „Fahrzielanzeiger“ – auf dem Bahnsteig und am Zug zu beachten. Ein Hoch auf das Fahrgastinformationssystem so es denn funktioniert.

Update: Nach 90 Minuten meldet sich die Bahn in Berlin mit „Ton“ wieder zurück. Die Lautsprecheranlage an den S-Bahnhöfen streikt nicht mehr.