Zur CES 2019 präsentiert Byton erstmals Details zum ersten SUV-Serienmodell und die finale Cockpit-Gestaltung der Öffentlichkeit. Der chinesische Autohersteller sieht das Fahrerdisplay als zentrales Alleinstellungsmerkmal – gespickt mit einer Reihe wegweisender Human Machine Interface Technologien. Das Auto wird als Smart Device der nächsten Generation positioniert: Die Fahrzeuge sind für die automobile Zukunft entwickelt, in der Mobilität immer mehr zum digital vernetzten Erlebnis wird.

Bytons Shared Experience Display (SED) ist mit 48-Zoll das weltweit größte Cockpit-Display in einem Serienauto. Das SED zeigt neben Fahrzeuginformationen auch individuelle digitale Inhalte. Die Position des Displays wurde so entwickelt und getestet, dass der Blick des Fahrers auf die Straße weder abgelenkt noch eingeschränkt wird. Das Display passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an und entspricht allen Sicherheits- und Crashanforderungen in den jeweiligen Verkaufsregionen.

Das Shared Experience Display ist ein 48 Zoll großes, hochauflösendes Curved-Display mit bis zu drei Content-Bereichen.

Der linke Bereich hinter dem Lenkrad ist fahrzeugrelevanten Informationen vorbehalten, wie zum Beispiel Geschwindigkeit oder Reichweite.

Im Full-Screen-Mode kann der Fahrer zudem den mittleren und rechten Bereich des SEDs über das Driver Tablet im Lenkrad oder das Touch Pad zwischen den Vordersitzen bedienen. Das SED selbst hat keine Touchpad-Funktion.

Im Split-Screen-Mode können der mittlere und der rechte Bereich des SEDs mit unterschiedlichen Inhalten bespielt werden. Der mittlere Bereich wird dann über das Driver Tablet gesteuert, der rechte vom Beifahrer über das Touch Pad bedient.

Das große Display und die intuitive Nutzung digitaler Inhalte wie Navigation, Musik, Videos, Fotos, Dateien, Kontakte und mehr kreieren eine einzigartige User-Experience für alle Nutzer im Byton Serienfahrzeug.

Das von Byton entwickelte 7-Zoll-Driver Tablet befindet sich in der Mitte des Lenkrads direkt über dem Full-Size-Fahrerairbag. Das Driver Tablet dient dem Fahrer als eine der Hauptschnittstellen zur Konfiguration des Fahrzeugs und zur Interaktion mit dem SED.

Mit dem 8-Zoll-Touch Pad zwischen den Vordersitzen kann auch der Beifahrer das SED steuern und digitale Inhalte nutzen.

Die Fondpassagiere haben Zugang zu eigenen Bildschirmen an den Rückenlehnen der Vordersitze. Die Inhalte dieser Bildschirme können auch auf dem SED geteilt werden.

Die Vordersitze können um 12 Grad nach innen gedreht werden, um einen kommunikativen Raum für die Passagiere zu schaffen, wenn das Auto steht.

Das Cockpit verfügt über ein neues Wraparound-Design von Tür zu Tür mit integrierten Lüftungsschlitzen und wenigen physischen Bedienelemente in der Mitte. Ein Fahrer-Monitoringsystem gewährleistet zudem die Sicherheit im teil-automatisierten Fahrbetrieb.

Es sind mehrere Interaktionsmodi mit dem Auto möglich, darunter Touch Control, Voice Control, physische Bedienelemente und Gestensteuerung.

Byton-Nutzer haben Zugang zu Byton Life, einer offenen digitalen Plattform, die Anwendungen, Daten und intelligente Geräte miteinander verknüpft. Die Plattform analysiert mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Präferenzen der Nutzer, um intuitive Unterstützung anzubieten, wie Terminerinnerungen, Online-Shopping-Angebote und mehr. Dabei werden Stimmen der unterschiedlichen Nutzer und Geräusche aus verschiedenen Richtungen im Auto erkannt und den jeweiligen Nutzerprofilen zugeordnet.

Auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt kooperiert der Hersteller mit Amazon Alexa, um gemeinsam die Sprachsteuerung weiterzuentwickeln.