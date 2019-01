Vom 8. bis zum 11. Januar 2019 stellt Samsung Electronics auf der Consumer Electronics Show (CES) im Eureka-Park in Las Vegas acht innovative neue Projekte aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) vor, die im Rahmen des C-Lab (Creative Lab) Programms von Samsung entwickelt wurden. Darüber hinaus präsentieren acht Start-ups aus dem Samsung C-Lab ihre Produkte auf der CES, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

„Wir stellen vielversprechende C-Lab-Projekte vor, die KI-Technologie im Bereich der Erstellung von Videoinhalten, der Parfumherstellung und vielem mehr einsetzen. Die Projekte adressieren konkrete Bedürfnisse aus dem täglichen Leben und wir hoffen, dass sie die Augen der Messebesucher auf sich ziehen“, sagte Inkuk Hahn, Vice President und Leiter des Creativity & Innovation Center bei Samsung Electronics.

Das Samsung C-Lab wurde im Dezember 2012 gegründet und ist ein internes Ideen-Inkubationsprogramm, das eine kreative Unternehmenskultur und innovative Ideen von Samsung Mitarbeitern fördert. Das Programm unterstützt die Entwicklung von Ideen aus allen Unternehmensbereichen. Die im Jahr 2015 eingeführte C-Lab-Ausgründungsrichtlinie unterstützt Samsung Mitarbeiter bei der Gründung eigener Start-ups, die C-Lab-Projekte erfolgreich abgeschlossen haben. Samsung unterstützt die Spin-off-Unternehmen durch Seed Money Investment und Business Consulting, um ihr Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig ein unabhängiges Management zu gewährleisten.

Tisplay

Tisplay ist ein virtueller In-Video-Anzeigenservice, den Videoproduzenten während Live-Streams nutzen können. Tisplay erkennt die Oberfläche von Kleidungsstücken im Video und platziert Anzeigen durch Computer Vision und Grafiktechnologie so, als ob sie tatsächlich auf die Kleidung gedruckt wären. Dadurch können Kreative nicht nur Anzeigen, sondern auch verschiedene Bilder, die sich auf den Videoinhalt beziehen, so platzieren, dass sie mit den Zuschauern in Echtzeit kommunizieren können. Darüber hinaus können Zuschauer Videos ohne Pausen genießen – im Unterschied dazu wirkt herkömmliche Popup-Werbung in der Mitte eines Videos oft wie Spam.

MEDEO

MEDEO ist ein Videoproduktionsdienst, mit dem Benutzer gleichzeitig aufnehmen und bearbeiten können. MEDEO analysiert die Szene und den Kontext mithilfe von KI-Technologie, integriert automatisch visuelle Effekte und Hintergrundmusik und ergänzt die Aufnahme mit bereits vorhandenem Videomaterial – sogar während eines Live-Streams. Darüber hinaus bietet es ein vollautomatisches 1-Klick-Video-Rendering auf Expertenebene, das nur die Hauptszenen des gespeicherten Videos extrahiert.

Perfume Blender

Perfume Blender ist ein Service zur Herstellung von Parfüms, der es den Nutzern ermöglicht, mit einem kompatiblen Gerät einen individuellen Duft zu kreieren und das Rezept über die App zu teilen. Macht der Nutzer mit der App ein Foto von seinen Lieblingsparfüms, analysiert sie die gängigen Inhaltsstoffe und empfiehlt Duftrezepte, die dem Anwender gefallen könnten. Der Nutzer kann das Parfüm direkt mit diesen Rezepten herstellen oder ein Parfüm kreieren, indem er das Verhältnis von bis zu acht Inhaltsstoffen über das Gerät verändert. Darüber hinaus können Nutzer weitere Düfte dazukaufen.

Girin Monitor Stand

Der Girin Monitor Stand ist ein automatisch einstellbarer Monitorständer, der sicherstellt, dass die Benutzer während der Arbeit am Computer die richtige Haltung einnehmen. Ein in den Ständer integrierter Sensor verfolgt die Körperhaltung des Benutzers, insbesondere in Bezug auf Hals und Kopf, in Echtzeit. Sobald der Nutzer eine ungesunde Haltung vor dem Bildschirm einnimmt, bewegt der Ständer den Monitor, ohne dass dies vom Nutzer wahrgenommen wird. So wird der Nutzer auf natürliche Weise dazu bewegt, eine gesunde Haltung einzunehmen.

alight

alight ist eine KI-Tischleuchte, die für eine optimale Umgebungsbeleuchtung sorgt und so zur Steigerung der Konzentration beiträgt. alight erkennt Benutzeraktionen durch die eingebettete Kamera und ändert je nach Nutzungssituation wie „Studium“, „Entspannung“ und „Fokussierung“ automatisch die Lichtverhältnisse. Die Lampe wird mit einem Controller geliefert, der den Nutzer darauf aufmerksam macht, wenn dieser sich gerade nicht auf die eigentliche Aktivität konzentriert und etwa durch das Smartphone abgelenkt ist. Mit alight ist es zudem möglich, den Studienverlauf und das eigene Lernverhalten per Zeitraffer-Video über die zugehörige App zu verfolgen.

C-Lab Spin-offs