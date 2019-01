Wie im Dezember 2018 berichtet, geht US-Anbieter Stratacache – über die Stratacache-Tochter PRN – mit dem Kauf des Netzwerks iDklic seine Position im europäischen Markt neu an. Durch den Erwerb gehört ein eingeführtes Netzwerk in Apotheken in Belgien, Frankreich, Luxemburg und Irland zum Konzern von Chris Riegel, der in den letzten Jahren quasi quartalsweise Firmen aus der Branche erworben hat.

Nun kann die neue Stratacache-Tochter iDklic (1.440 Screens in Apotheken in vier Ländern, 2 Millionen Kontakte pro Tag) einen Auftrag vermelden. Mit der belgischen Kette VPharma hat der Dienstleister erneut einen Vertrag geschlossen. Bereits seit etwa 2006 betreut iDklic die aus 40 Apotheken mit gut 270 Mitarbeitenden bestehende Apotheken-Kette mit einem zweisprachigen Apotheken TV am PoS (deutsch und französisch). Auch im Großhandel ist VPharma aktiv.

Nun wurde ein neuer und seit Anfang 2019 bis Anfang 2022 geltender Vertrag geschlossen. Dabei werden 32″ bis 42″ Screens ebenso angeschafft wie Media Player von Scala. Als Software wird Pharmaseen von iDklic genutzt. Hinzu kommt die aus dem Stratacache-Universum stammende Softwarelösung Walkbase. Letztere ist ein finnischer Zukauf von Stratacache aus dem Jahr 2017, ein Retail Analytics-Spezialist für Instore Shopping-Technologien. Beacons, WiFi, Kamera oder Sensorik bieten dabei Möglichkeiten für spezielle Lösungserweiterungen.