MobilePro wird als Tochterunternehmen der Kern & Stelly Medientechnik GmbH dazu beitragen, die Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region weiter auszubauen und den Kunden ein hohen Service und Beratungsqualität zu bieten. Die Übernahme stellt die erste Investition der Gruppe in der Schweiz dar und stärkt die europäische Präsenz von Midwich. MobilePro berichtet an Lutz Kern, der innerhalb der Midwich-Gruppe das Gebiet DACH verantwortet.

Wie auch bei Kern & Stelly in Deutschland, liegen die Stärken von MobilePro in der Schweiz vor allem in der Mehrwert-Distribution von audiovisuellen Produkten, besonders auch Digital Signage.

MobilePro mit Sitz nahe Zürich erzielte 2018 einen Umsatz von über 25 Millionen CHF und ist damit einer der marktführenden AV-Distributoren in der Schweiz. Bisher war MobilePro ein Tochterunternehmen der Omega Handelsgesellschaft mbh, einem namhaften IT / AV-Distributor aus Wien.

Analog zu Stern & Kelly verfügt MobilePro über ein umfassendes Produktportfolio in den Bereichen Projektion, Displays, LED-Walls und interaktiven Lösungen. Ein intensiver Know-How Aus-tausch zwischen den beiden Distributoren soll zum weiteren Wachstum in der Schweiz beitragen. So vertreiben sowohl MobilePro als auch Kern & Stelly die Produkte von Samsung, NEC, Barco, Legrand und SMART.

Die Midwich-Gruppenstrategie, ausschließlich auf den qualifizierten Fachhandel zu setzen, wird konsequent auch bei MobilePro in der Schweiz umgesetzt. Zielgruppe sind dabei Kunden aus den Bereichen Bildung & Corporate sowie Hospitality. Die Fokussierung auf das Kern-AV-Geschäft, eine hohe Lagerreichweite, ein umfassendes Angebot an Demogeräten sowie ein schlagkräftiges Außendienstteam runden das Profil des Mehrwertdistributors aus Zürich ab.

Lutz Kern, Regionaldirektor (D-A-CH), Midwich Group:

„Ich freue mich sehr, das MobilePro-Team in der Gruppe begrüßen und künftig eng mit den Schweizer Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Mit Kern & Stelly in Deutschland & Öster-reich und MobilePro in der Schweiz bilden wir eine zu 100% auf den Fachhandel ausgerichtete Allianz, die durch individuelle Beratung, Expertenwissen und der persönlichen Betreuung der Kunden durch unseren Außendienst als Ziel hat, das Wachstum in der DACH-Region auszu-bauen.

Stephen Fenby, Geschäftsführer der Midwich Group:

„Die Übernahme von MobilePro ist der Eintritt von Midwich und Kern & Stelly in den Schweizer Markt. Dies ermöglicht es der Gruppe, mit einer breiten Kundenbasis zu interagieren und Lö-sungen in vielen unserer wichtigsten Märkte zu präsentieren. Durch die Eingliederung von Mo-bilePro ist die Midwich-Gruppe nun in knapp 75% des europäischen AV-Marktes direkt vor Ort aktiv.

Heinz Meli, Geschäftsführer von MobilePro:

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lutz Kern und dem Team der Midwich-Gruppe. Die Synergien zwischen MobilePro und Kern & Stelly bilden die ideale Grundlage für eine aus-sichtsreiche und erfolgreiche Partnerschaft. Ich bin sicher, dass wir durch die Mitgliedschaft in der Midwich-Gruppe und als Kern & Stelly Tochter unsere Stärken und marktführende Position in der Schweiz weiter ausbauen können.“