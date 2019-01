DooH ist prädestiniert für Interaktion – so jedenfalls liest man es seit Beginn der digitalen Außenwerbung. Die Realität ist sehr ernüchternd. Die meisten DooH-Kampagnen sind passiv und nutzen kaum das Potential des Mediums.

Auch der Out of Home Marktführer JCDecaux setzt in der Regel auf digitale Poster pur. Die große Ausnahme ist China. Ob Peking, Shanghai oder Hongkong – JCD setzt in den U-Bahnen von Greater China auf interaktive Kampagnen.

Vielleicht sind die mobilaffinen und spielfreudigen chinesischen Konsumenten auch einfach nur offener für interaktive Kampagnen. In jedem Fall bietet JC Decaux Spiel, Spaß und Spannung mit DooH u.a. mit den Kunden Nescafe und Swarovski.