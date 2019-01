LDN Drive setzt auf 20m² LED-Screens die in 29 Londoner Stadtteilen installiert wurden und 60 Millionen Impressionen innerhalb von 14 Tagen erzielen. Erstmals kann die Ausspielung von Kampagnenmotiven basierend auf geomobilen Daten (JCDecaux Drive) über Adserver gesteuert werden. So können Motive tageszeiten- und wochentagabhängig individuell ausgespielt werden. Erste Kunden sind Disney Theatrical Productions, Esme Loans und Campaign Magazine.