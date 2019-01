Der neue Anbieter Live-Board soll im Februar aus der Taufe gehoben werden. Die programatische Buchung und Ausspielung von Kampagnen auf Basis von Geodaten liegt weltweit voll im Trend. So bieten auch Mobilfunkanbieter in Europa – z.B. Telefonica Next – anonymisierte Nutzer-Daten an.

Dabei werden Geodaten wie Anzahl der Personen nach Geschlecht, Alter und anderen Kategorien für jede Zielgruppe, die sich in der Nähe der Werbeflächen aufhielt, für jeden Wochentag und jedes Zeitfenster ausgewiesen.

Doch der neue Anbieter Live Board plant noch einen Schritt weiter zu gehen. Denn Kampagnen sollen auf Basis von Livedaten sowohl netzwerkunabhängig auf DooH-Flächen als auch auf in der direkten Umgebung befindlichen Smartphones ausgespielt werden können. Somit wird eine interaktive Verlängerung von DooH-Kampagnen in Real-Time ermöglicht. Voraussetzung dafür sind 5G-Mobilfunknetze, die in Japan bereits im Laufe des Jahres in Betrieb genommen werden.

Während an ähnlichen Modellen auch bereits in anderen Märkten gearbeitet wird, ist das neue japanische Joint Venture allerdings den Wettbewerben in mehreren Aspekten voraus. Sowohl zeitlich – 5G soll bereits zu den olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio breit verfügbar sein – als insbesondere auch in der engen Verknüpfung von Technik und Kampagnenkreation. Denn hier scheitern die meisten Geschäftsansätze – der Algorithmus ist schnell entwickelt – die Kreativität der Kampagnen kommt aber nicht hinterher.