Outfront hat in den vergangen zwei Jahren wichtige Werbeverträge gewinnen bzw. verlängern können. Dazu zählt auch der wohl weltweit wichtigste Transit-Vertrag mit der MTA in New York City.

Outfront hält damit die Werberechte in den meisten der zehn bevölkerungsreichsten Metropolen der USA. Dazu zählen neben New York City auch Los Angeles, San Francisco, Washington D.C., Boston, Atlanta und Miami. Insgesamt zählt das börsenotierte Unternehmen landesweit 70 Metros in ihrem Portfolio.

Das für NYC entwickelte Werbeflächenkonzept Liveboard soll nun nach der Vorstellung von Outfront zum neuen DooH-Standard in US-amerikanischen Bahnhöfen von U-Bahnen und des Regionalverkehrs werden. So installiert Outfront die dreiteiligen Liveboard Screens nun auch erstmals an der US-Westküste. Auch die Bahnhöfe in der Bay-Area (San Francisco / Oakland) werden nun digitalisiert. Im Herzen der weltweiten Digital-Industrie waren die Metrostationen bisher noch auffallend analog.