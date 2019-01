Zugegebenermaßen sind die meisten DooH-Werbefläche entweder wettergeschützt IN Bahnhöfen und am POS, doch die eine oder andere digitale Werbefläche kann dieser Tage nur eingeschränkt mit der Umgebung kommunizieren.

Verschneite LED-Boards am Straßenrand oder Screens in Wartehäusern am Straßenrand sind am meisten betroffen. Aber die wenigen Tage im Jahr ist die eingeschränkte Sichtbarkeit wohl zu verschmerzen.

In diesem Sinne winterlichen Grüsse aus dem tiefverschneiten München