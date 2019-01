DSS ISE 2019 So wird das Digital Signage Jahr 2019

In den letzten Wochen haben wir Industrievertretern die Bühne gegeben, um das ablaufende Digital Signage Jahr Revue-passieren zu lassen. Jetzt ist es an der Zeit das invidis aktuelle Marktzahlen präsentiert und die 10 wichtigsten Digital Signage Trends erläutert.

In neun Tagen holt invidis die Glaskugel aus dem Schrank, Intels oberster IoT-Chef präsentiert die Digital Strategie und wir diskutieren mit dem globalen Chef von Mood Media wie man mit Bild, Ton und Scent global skalierbare Digital Signage Konzepte erfolgreich entwickelt.

Das Sensor-Panel diskutiert wie Finanzdienstleister (Ingenico) Digital Signage und kontaktlose Paymentlösungen verbindet, wie Kunden der Russischen Bahn mit der Unterstützung von über 5000 Beacons erfolgreich durch Bahnhöfe navigieren und der Sensoren-Plattform Anbieter Nexmosphere dutzende von Sensoren über eine Plattform einbinden kann, ohne im Schnittstellenchaos zu versinken. Aus der Schweiz wird Andy Bohli berichten wie weltweit Content gemanaged werden kann, ob Content der Filmstudios für Kinoketten oder Luxusuhrenmarken.

Es lohnt sich wie immer einen Blick in die Zukunft von Digital Signage zu werfen und anhand von Best Practice Ideen für den Alltag zu sammeln. Das Ganze gibt es kompakt am ISE Mittwoch zwischen 9-13 h auf der DSS ISE. Invidis-Leser erhalten das Konferenzticket zum Sonderpreise von 175 EUR. Mehr Informationen unter DSS ISE 2019.