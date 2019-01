Fashion Spieglein, Spieglein an der Wand

Die Wirkung von Spiegelflächen nutzen einige Retailkonzepte. Am imposantesten sicherlich in den Treppenaufgängen und Ecken bei Victoria’s Secret. Weniger pompös aber auch effektiv am Flughafen Malpensa.

Bei Moncler in Singapore ist allein die Fassaden und Schaufenster bemerkenswert – insbesondere da sie sich über drei Etagen innerhalb der Mall erstreckt. Der Spiegel-Effekt wird in inneren des Stores sehr wirkungsvoll eingesetzt. Eine Inspiration auch für die Digital Signage Industrie den Raum um und oberhalb der Digital Signage Touchpoints besser zu nutzen.