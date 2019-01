In eigener Sache Sichtbarkeit auf der ISE – jetzt invidis Jahrbuch ISE 2019 Edition buchen

Bereits seit Dezember ist das invidis-Team mit der Erstellung von Marktanalysen und Identifizierung von ISE 2019 Trends beschäftigt. Am 01. Februar erscheinen die invidis Jahrbücher Sonderausgaben „Trends 2019“ in Deutsch und English. Wie gewohnt in bester invidis Qualität mit exklusiven Inhalten rund um die europäischen Digital Signage Branche und kostenlos zum Download.

Die beiden Jahrbücher werden auf invidis.de zum Download verfügbar sein und neben invidis auch über die DSS/ISE-Plattformen und Social Media verbreitet. Somit erreichen wir das praktisch alle Digital Signage interessierten Fachbesucher der ISE mit den beiden Jahrbüchern in Berührung kommen.

Es stehen nur einige wenige Anzeigenplätze zur Verfügung. Mehr Informationen hier (PDF).