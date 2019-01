Am Messestand N10 in Halle 1 zeigt BenQ eine breite Palette von Laserprojektoren, interaktiven Flachbildschirmen und Smart Signage-Lösungen sowie die Wireless-Präsentationslösung BenQ InstaShow WDC20.

Die Highlights von BenQ auf der ISE 2019:

Smart Signage und Bar Type-Displays – Das BenQ-Sortiment an Smart Signage- und Bar Type-Produkten wird mit dem proprietären X-Sign CMS geliefert und kann problemlos 4K-Inhalte bereitstellen. Ihre hohe Helligkeit und die integrierte Software machen sie zu einer intelligenten Lösung für kleine, mittlere und große Unternehmen.

Interaktive Flat Panels – Mit einer 4K-UHD-Auflösung bieten die von BenQ auf der ISE 2019 gezeigten IFPs neben großer Bildschärfe auch ein effizientes, kollaboratives Nutzererlebnis. Vor allem in dem Account Management und der Software EZWrite 5 liegen die Vorteile der IFPs von BenQ.

Komplettes Laserprojektor-Sortiment – Mit Laserprojektoren wie dem LW890UST, LW720 und LU9235 bietet BenQ eine Reihe von Produkten für unterschiedliche Marktsegmente an, wie z. B. für Besprechungsräume, Hochschulen und Museen.

InstaShow WDC20 – Eine drahtlose Präsentationslösung, die mobile Geräte unterstützt, für mehr Interaktivität sorgt und eine Split-Screen Option mit bis zu vier Bildbereichen bietet.

Ebenfalls präsentiert BenQ innovative Softwareprodukte: die Smart Signage- und Bar Type-Lösungen werden mit der von BenQ entwickelten CMS Software X-Sign ausgeliefert, die auf mehreren Displays eingesetzt werden kann, um Produktinformationen, interaktive Inhalte sowie Katalog- und Menüinformationen darzustellen.

Mit der intelligenten Annotations- und Multitouch-Funktion von EZWrite 5 können Nutzer der interaktiven RP-Flachbildschirme (IFPs) per Cloud Verbindungen zu mehreren plattformübergreifenden Geräten oder anderen BenQ IFPs herstellen und so zu einer reibungslosen Zusammenarbeit in Echtzeit beitragen.