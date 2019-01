Pünktlich zur ISE führt Samsung auch in Europa die neue OMN-Serie ein – die entweder als Single Display oder, unter dem Namen OMN-D, als Dual-Display-Variante verfügbar ist.

Das Single Display OMN ist ein Upgrade zur bisherigen Samsung Schaufenster-Display-Lösung OMD: Unter anderem konnte die Energieeffizienz um bis zu 176 Prozent gesteigert werden. Das bedeutet: um eine Helligkeit von 4.000 nit zu erreichen, braucht das Display „nur noch“ 350 Watt. Die OMN-Serie verfügt mit 54,5 mm über eine geringe Bautiefe. Die Inhalte auf dem High-Brightness Panel sind auch im Sommer für Kunden mit Sonnenbrillen gut sichtbar. Da Sonneneinstrahlung und Hitze nicht nur Einfluss auf die Bildqualität, sondern auch auf die korrekte Funktionsweise des Displays haben können, kann die OMN-Serie Betriebstemperaturen von bis zu 110 Grad Celsius standhalten und verfügt zudem über einen IP5X Schutz gegen das Eindringen von Staub.

Denselben Schutz bietet auch das Dual Display. Hierbei handelt es sich um zwei Displays, die in einem schlanken Gehäuse verbaut sind – ein Display mit 3000 nit zur Außenseite und ein weiteres Display mit 1000 nit, um auch zum Innenbereich eine digitale Botschaft vermitteln zu können. Die doppelseitige Variante wurde für einen flexiblen Einsatz konzipiert, sodass das Display einfach an einem Stativ montiert oder an der Decke aufgehängt werden kann. Dies bietet dem Handel viele Möglichkeiten zur Positionierung. Das doppelseitige Display lässt sich einfach mit einem einzigen Strom- und LAN-Kabel aktivieren. Die Samsung-eigene Tizen SoC Plattform ist natürlich auch bei beiden Version mit an Bord.

„Mit den Samsung Displays der OMN-Serie reagieren wir auf die wachsende Marktnachfrage nach Schaufenster-Displays und den damit verbundenen Anforderungen“, sagt Christoph Emde, Product Manager Smart Signage bei Samsung Electronics GmbH. „Nicht nur klassische Retailer, sondern auch Banken und Restaurants können dadurch gezielt neue Kunden ansprechen. Wir bieten die Displays in zwei Varianten an: als Single und als Dual Display. So können sich unsere Kunden die zu ihnen am besten passende Lösung aussuchen.“

Die neuen Samsung Schaufenster-Displays sind bereits ab einem UVP von 2779 EUR inkl. MwSt. über die B2B-Distributionskanäle ab Februar verfügbar.