Die ISE 2019 findet vom 5. bis 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Aussteller Optoma ist auf der ISE am Stand 1-F90 zu finden.

Nachdem Optoma bereits zu Jahresanfang grob über die zu erwartenden Novitäten informierte, hat der Hersteller jetzt weitere Details bekanntgegeben, was die AV-Fachbesucher am Messestand erwarten wird.

Aus dem Bereich LED Signage wird Optoma erstmals den Screen FHDQ130 aus der neuen QUAD-Serie zeigen. Das Full-HD-1080p-LED-Display (2,88 m x 1,62 m) ist eine All-in-One-Lösung für schnelle und einfache Installationen. Genutzt wird eine 4-in-1-SMD-Bauweise. Mit einem umweltfreundlichen <0,5 W-Standby-Modus, der den ErP-Bestimmungen entspricht, wird der Stromverbrauch reduziert, wodurch Energiekosten eingespart werden.

Die integrierte HQUltra- und Media Player-Technologie sorgt dafür, dass keine zusätzlichen separaten Geräte erforderlich sind, die mit herkömmlichen LED-Lösungen verbunden sind. Ein laut Hersteller drastisch vereinfachter Montageprozess reduziert die Installationszeit von Tagen auf Stunden und reduziert so die Gesamtkosten des Projekts.

Auf der Messe wird Optoma außerdem zwei weitere Full-HD-1080p-LED-Lösungen vorführen, ebenfalls AiO-Lösungen: einen 180″ LED-Screen mit 2,0 mm Pixel Pitch (FHD20422) und einen 136″ LED-Screen (FHD153169).

Diese beiden Screens umfassen Peripherie – von Kabeln bis zu vorkonfigurierten Prozessoren. Die Screens können ohne Einbaurahmen direkt an einer geeigneten Wand montiert werden, was in Verbindung mit dem vorderen Wartungszugang eine schnelle, kostengünstige Installation und einfache Wartung ermöglichen hilft.

Zudem sind LED-Panel im Programm, die ebenfalls in Amsterdam vorgestellt werden. Optoma zeigt seine gesamte Palette an LED-Lösungen – die THD-Serie. Die Lösungen für benutzerdefinierte Screens sind mit einem Pixelabstand von 1,5 mm bis 3,9 mm erhältlich. Scaler-Switcher runden das Angebot ab.

Interaktive Screens (IFPDs) gehören beim Hersteller ebenfalls zum Programm. Gezeigt werden neue interaktive Multitouch-Screens mit 4K-UHD-Auflösung und 20-Punkt-Touch.

Die Displays sind in den Größen 65″, 75″ und 86″ erhältlich. Sie verfügen über Anti-Glare-Glas und Blaulichtfilter.

Aus dem Portfolio an großen Projektoren bringt der Hersteller diese Modelle mit zur ISE 2019:

ZK1050 – neuer mit Multi Colour Laser arbeitender Flaggschiff-Projektor DuraCore 4K UHD

WUXGA-Projektor ZU1050 – wird zusammen mit der Software von HeavyM für Projection Mappings gezeigt

ZH550T – dieser DuraCore-Laserprojektor liefert 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle bei voller Helligkeit (Herstellerangabe)

Weitere Projektoren werden in realen Szenarien gezeigt, sodass der Stand auch als Inspirationsquelle einen Abstecher wert sein dürfte.