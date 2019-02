Vor gefühlt einer Ewigkeit wollte Cisco bereits einmal den Digital Signage Markt revolutionieren. Mit aufwändigen Streaminglösungen, immens-teuren Medienservern und -playern trat Cisco an den Digital Signage Premiummarkt abzuschöpfen. Doch mangels Markt(nachfrage) musste Cisco das Video-lastige Angebot schnell wieder einstellen.

Nun ist Cisco zurück im Digital Signage Markt – ein wenig jedenfalls wie Dave Haynes in einem Cisco Blogeintrag entdeckte. Auch auf der ISE plant Cisco die neue DS Lösung zu zeigen. Doch bevor nun der Markt wieder in Schnappatmung verfällt, Webex Digital Signage ist nur als Nebenlösung gedacht. Displays in Meetingräume sollen in der ungenutzten Zeit als Digital Signage Touchpoint genutzt werden. Realisiert wird die Lösung mit Cisco-Ökosystem Partner Appspace.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch andere Anbieter, allerdings wird dazu oft ein separater HDMI-Stick benötigt.