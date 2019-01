Auf der ISE 2019 präsentiert Waapiti die Raspberry Pi 3 Unterstützung für die NEC P- und V-Displayserien. Erste Projekte wurden bereits gemeinsam mit dem japanischen Displayanbieter realisiert. Insgesamt hat Waapiti seit Markteinführung vor drei Jahren mehr als 2.000 Systeme ausgerollt – primär in Spanien aber auch in 10 anderen Ländern. Die von Gemma Cuscó gegründete TMM Group ist ein technischer Integrator für Digital Signage und sensorisches Marketing (Scent, Sound) der in keinerlei Beziehung zur französischen TMM steht. Diese wurde im Herbst von der spanischen Trison Group übernommen.

Neben Raspberry PI, Scent und Sound zeigen Waapiti und TMM in Amsterdam auch die Integration von Quividi Audience Measurement. Basierend auf Quividi VidiReports spielt das spanische CMS personalisierten Content aus.