Online vs. Offline Einkaufsatmosphäre wichtigster Grund für Offline-Shopping

Mood Media stellt kurz vor der ISE die neue globale Studie „Elevating the Customer Experience“ vor: The Impact of Sensory Marketing“ untersucht die Einstellung von Verbrauchern zu Instore-Experiences sowie die Auswirkungen zum Einkaufsverhalten. Insbesondere fand der Bericht heraus, dass 78 Prozent der Käufer weltweit sagen, dass eine angenehme Atmosphäre im Geschäft ein Schlüsselfaktor bei ihrer Entscheidung ist, sich für ein stationäres Geschäft und gegen E-Commerce zu entscheiden. Für die Zwecke dieses Berichts wird eine angenehme Ladenatmosphäre als die richtige Kombination aus Musik, Visuals und Duft angesehen.

invidis diskutiert die Ergebnisse der Studie mit Trey Courtney (SVP / Global Chief Product Officer) von Mood Media auf der DSS ISE 2019 am 06. Februar 2019. invidis-Leser erhalten Konferenz Tickets für nur 175 EUR (netto) mit Code DSS3048235

Weitere Erkenntnisse der Mood Media Studie:

Bekämpfung des Online-Effekts: 78 Prozent der Käufer geben an, dass eine angenehme Atmosphäre im Geschäft ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung ist, im stationären Handel und nicht Online einzukaufen. (In Spanien ist die Präferenz am höchsten, 89 Prozent der Käufer kaufen lieber im stationären Handel).

78 Prozent der Käufer geben an, dass eine angenehme Atmosphäre im Geschäft ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung ist, im stationären Handel und nicht Online einzukaufen. (In Spanien ist die Präferenz am höchsten, 89 Prozent der Käufer kaufen lieber im stationären Handel). Einfluss von Musik: Musik ist der wichtigste Faktor, um die Stimmung von Kunden im Store zu verbessern. Für 85 Prozent der weltweit befragten 10.000 Verbraucher hat Musik einen insgesamt positiven Einfluss. Allerdings spielt die Musikauswahl eine entscheidende Rolle: mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Käufer fühlen sich nicht angesprochen, wenn Marken einen subjektiv schlechten Musik-Mix spielen.

Musik ist der wichtigste Faktor, um die Stimmung von Kunden im Store zu verbessern. Für 85 Prozent der weltweit befragten 10.000 Verbraucher hat Musik einen insgesamt positiven Einfluss. Allerdings spielt die Musikauswahl eine entscheidende Rolle: mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Käufer fühlen sich nicht angesprochen, wenn Marken einen subjektiv schlechten Musik-Mix spielen. Förderung von Verhaltensänderungen: Die Kombination von Musik-, Bild- und Duft erhöht die Verweildauer im Store, wobei 75 Prozent der Verbraucher angeben, dass sie länger in einem Geschäft geblieben sind, wenn solche sensorische Experiences im Store angeboten wurden.

Die Kombination von Musik-, Bild- und Duft erhöht die Verweildauer im Store, wobei 75 Prozent der Verbraucher angeben, dass sie länger in einem Geschäft geblieben sind, wenn solche sensorische Experiences im Store angeboten wurden. Kundenbindung: Neun von zehn Verbrauchern haben sich entschieden, in einen Store zurückzukehren, weil sie die Kombination aus Musik, Visuals und Duft genossen haben.

Neun von zehn Verbrauchern haben sich entschieden, in einen Store zurückzukehren, weil sie die Kombination aus Musik, Visuals und Duft genossen haben. Duftpsychologie: Jeder zweite Verbraucher weltweit sagt, dass ein gut duftendes Unternehmen „meine Stimmung hebt“.

Jeder zweite Verbraucher weltweit sagt, dass ein gut duftendes Unternehmen „meine Stimmung hebt“. Die Macht des Bildes: Über die Hälfte (58 Prozent) der Verbraucher weltweit geben an, dass sich ansprechender Digital Signage Content positiv auf ihren Einkauf auswirken.

Über die Hälfte (58 Prozent) der Verbraucher weltweit geben an, dass sich ansprechender Digital Signage Content positiv auf ihren Einkauf auswirken. Die Bedeutung von Interaktion und Personalisierung: Die Möglichkeit, verschiedene Produkte oder Dienstleistungen zu berühren, zu fühlen und auszuprobieren, wird als größter Treiber dafür angeführt, dass Verbraucher beim Einkauf im Geschäft eher etwas kaufen wollen (56 Prozent). Mehr als ein Drittel der globalen Verbraucher (38 Prozent) sagen, „das Gefühl, dass das Erlebnis auf mich persönlich zugeschnitten ist“, macht es wahrscheinlicher, dass sie etwas kaufen, was der zweitgrößte Antriebsfaktor war.

Die neue Studie wurde von den Marktforschern von Walnut Unlimited für Mood Media durchgeführt und umfasste mehr als 10.000 Verbraucher in 10 Ländern weltweit, darunter Australien, Benelux, China, Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien und die USA.

Neben der Untersuchung von aktuellen Veränderungen zu „Eindrücke und Erwartungen der Verbraucher an den stationären Einzelhandel“ untersucht die Studie 2019 den Einfluss der Atmosphäre von Offline-Stores – einschließlich sensorischer Elemente – auf das gesamte Einkaufserlebnis sowie die Gründe für bestimmte Kundenverhaltensweisen. Die Studie untersuchte auch Kunden-Erfahrungen in sechs ausgewählten Retail-Bereichen: Banken, Beauty, Mode, Lebensmittel, Apotheken und Quick Service Restaurants (QSR).