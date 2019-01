invidis: Projektion und Tageslicht waren früher ein Ausschlusskriterium. Was hat sich geändert?

Projektion findet heute nicht mehr nur im Dunklen statt. Einzige Ausnahme sind noch (Heim)kinos – wo Filme im Dunklen ein Erlebnis darstellen. Nicht nur die Projektionstechnik hat sich weiterentwickelt, auch bei Leinwänden hat sich einiges getan. „State of the Art“ sind optische ALR Leinwände die einen hohen Kontrast und somit eine hohe Farbsättigung liefern. Damit ist es möglich ermöglichen Präsentationen, Videos oder Bilder in hellen Räumen auf einer großen Leinwand zu betrachten.

ISE 2019: Screen Innovations und WS Spalluto in der Halle 1 N-80

Bisher war die Herausforderung das in einem hellen Raum sich das Projektionslicht gegen das Umgebungslicht, Deckenlicht, Außenlicht sowie Reflektionen der Wandoberflächen durchsetzen muss. Weiß oder grau gefärbte Leinwände reflektieren das eintretende Licht gleichwinklig und in alle Richtungen des Raums zurück. Dadurch kann das Umgebungslicht nicht kontrolliert werden. Daraus entsteht ein schwach wirkendes Bild.

Hier kommen nun ALR-Leinwände ins Spiel. Wir bieten unter unserer Premiummarke LS Screens Produkte von Screen Innovations (SI) an. SI verfügt über eine große Palette an ALR-Produkte wie Black Diamond, Black Diamond Film, FlexGlass und Slate. Black Diamond verfügt über neun verschiedene mikroskopische Schichten aus optischen Filtern und Prismen, die aufeinander abgestimmt sind.

invidis: Für viele Integratoren sind Leinwände ein einfaches Produkt, das man nur nach Preis und Verfügbarkeit auswählt. Worauf sollte man bei professionellen Leinwänden achten?

Eine Vorab-Analyse des Raums ist unabdingbar. Jede Projektor-Raum Kombination hat ihre passende Leinwand. Wichtige Kriterien sind:

Raumgegebenheiten (Maße etc.)

Ist der Raum abdunkelbar?

Wo genau sind die Lichtquellen im Raum?

Sitzabstand zur Leinwand

Art der projizierten Inhalte (Excel, Präsentationen, Bilder, Videos)

Erst die Leinwand, dann den passenden Projektor mit entsprechender Halterung anschaffen. Der Projektor ist primär nur die Lichtquelle. Eine Leinwand sollte einen ähnlichen Stellenwert wie der Projektor haben, den der Nutzer schaut auf die Leinwand, nicht in den Projektor.

Mindestabstand des Projektors steht in Abhängigkeit der Leinwandgröße.

Selbst im Premium Retail / DooH werden wieder hochwertige Projektionslösungen eingesetzt. Können Sie prominente Beispiele nennen?

Für ein Projekt in Berlin wurde in Zusammenarbeit der Firma Screen Innovations und der Wall GmbH Berlin der U-Bahnhof Zoo/ Friedrichstraße mit 12 optischen Projektionswänden ausgerüstet. 135×240 cm Bildgröße. Auch in Zukunft sollen weiterer Bahnhöfe in Berlin mit den optischen Projektionswänden ausgestattet werden.

Vielen Dank für das Gespräch