Stratacache investiert 30 Mio Euro in zwei Hochhäuser in der Innenstadt von Dayton, Ohio, dem Firmensitz der Stratacache Gruppe. Die Region im Mittleren Westen der USA hat wirtschaftlich schon einmal bessere Tage gesehen. Denn mit 30 Mio USD würde man in Metropolregionen der USA oder auch in großen Städten in Europa nicht weitkommen. Zu diesem Zweck gründet Riegel ein eigenes Venture Capital Tochterunternehmen, das als Risikokapitalgeber auch in neue Start-ups investieren soll. Die lokale Tageszeitung Dayton Daily News berichtet ausführlich über den neusten Coup von Riegel.

Der höhere der beiden Türme soll zukünftig als Stratacache Tower die Hauptverwaltung der globalen Digital Signage Gruppe werden. Insgesamt plant Riegel mit 300 Arbeitsplätzen, die nun unter ein gemeinsames Dach auf 3-4 Stockwerke des Hochhauses ziehen werden. Neben einem Kunden Experience Center sollen auch Gastronomie und Retailmieter Flächen im Turm anmieten. Neben Dayton verfügt Stratacache 30 Büros auf der ganzen Welt.

Auf der ISE erläuterte uns Chris Riegel bereits seine nach oben korrigierte Umsatzplanung. So soll die erste Umsatzmilliarde angeblich im kommenden Jahr erreicht werden. Auf der Pressekonferenz in Dayton sprach Chris Riegel bereits vom nächsten großen Meilenstein: bis 2025 einen weltweiten Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar anzustreben.

Stratacache beabsichtigt, in vier Schlüsselbereiche zu investieren: Software-Lösungen für digitale Touchpoints, Digital Signage Lösungen der nächsten Generation, Artificial Intelligence / Deep Learning sowie Consumer Insights/Smart Sensorplattformen.