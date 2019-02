In Düsseldorf stellte das Unternehmen Komplettsysteme und Vermarktungskonzepte vor, die auf die Bedürfnisse der Kunden im Retail-Bereich zugeschnitten sind. Mehr als 25.000 Screens laufen bereits auf der Heineking-Plattform. Darunter sind All-Inklusive-Systeme wie das DSBbasic, das DSBtouch oder die MediaBox als Mini-PC die für bereits vorhandene Large-Format-Displays für Digitale Außenwerbung eingesetzt wird.

Mit dem Digitalen Schwarzen Brett ist heinekingmedia außer im Retail-Bereich in vielen Schulen, Unternehmen und Behörden mit einer datenschutzkonformen und zeitgemäßen Kommunikationslösungen vertreten.

Neben Digital Signage Funktionen bietet die heinekingmedia Tochter DOOH.de zusätzlich auch die Vermarkung der Screens im Rahmen von Digital out of Home Kampagnen an.