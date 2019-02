Wir beginnen das jährliche Stelldichein der weltweiten Digital Signage Branche mit einem Morgenlauf rund um das RAI. Vor ein paar Stunden wuselte es noch an allen Ecken und Enden, jetzt sind es nur noch eine Gruppe koreanischer Ingenieure. Total übermüdet machen sich die etwa 20 Displayexperten auf den Weg ins Hotel. Bis zur letzten Minute mussten noch Displays und LED Vorserienmodelle auf dem Stand optimiert werden. Also ein ISE-Eröffnungsmorgen wie jedes Jahr.

Und doch ist einiges anders an diesem 5. Februar 2019. Es ist die vorletzte ISE in Amsterdam, ab 2021 schlägt der Tross seine Zelte in Barcelona auf (Der Wetterbericht der katalanischen Hauptstadt meldet für diese Woche 16 Grad und Sonnenschein). Irgendwie wird man schon etwas melancholisch, auch wenn es noch zwei Jahre Zeit hat. Das nhow Hotel – dieses ISE-Jahr spektakuläre Leinwand für Projection Mapping – öffnet im Q1 2020. Wohl zu spät für die letzte ISE.

Das Messegelände RAI stößt seit letzter ISE sichtbar an seine Grenzen. Mehr Zelte geht nicht, die Hallen sind bis auf den letzten Quadratmeter mit Ständen bespielt und der Verkehr wird auch sicherlich in diesem Jahr zuverlässig wieder zusammenbrechen. Ein Tipp: Die Metro-Station vor dem RAI ist mit vielen Jahren Verspätung nun endlich in Betrieb.

Auch für invidis verändern sich ein paar Dinge dieses Jahr: Unsere DSS ISE Konferenz findet morgen zum ersten Mal nicht im RAI selber statt, sondern 10 Fußminuten entfernt im Okura Hotel. Auch unser ISE-Office ist dieses Jahr eine Etage tiefer gerutscht. Wir sind nun im Raum F003 im Erdgeschoß Park Entrance (Halle 8) neben den Garderoben zu finden.

Ein erster Rundgang gestern zeigt, es wird von der Technologie-Entwicklung ein Zwischenjahr werden. Nach dem Micro-LED Hype des vergangenen Jahres erwartet uns 2019 mehr Evolution als Revolution. Aber es sind viele Detaillösungen die im Alltag wirklich wertschaffend integriert werden können. Natürlich gibt es auch reichlich WoW an den Ständen zu sehen. Selbst nach 12 Jahren ISE lässt die Faszination nicht nach, wenn man zwischen den Ständen über die Messe läuft.

Auch wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Welt etwas eintrüben, wird im RAI gute Stimmung sein und es ist alles bereits für eine weitere Rekord ISE. Ab 10h öffnen die Türen für Fachbesucher, jetzt also noch Energie tanken, die ISE-App installieren und in den kommenden Stunden und Tagen fleissig invidis lesen. Denn wir haben dieses Jahr den Ticker eingeführt, der es besonders komfortabel macht die neuesten invidis News auf dem Mobiltelefon zu verfolgen.

Eine erfolgreiche ISE 2019 wünscht das invidis-Team