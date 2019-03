In New York wurde die „Broken Window Theorie“ entwickelt (ein direkter Zusammenhang zwischen dem Verfall von Stadtgebieten und Kriminalität) die offenbar auch in der italienischen Studentenstadt Bologna Anwendung findet.

Die Stele war längere Zeit außer Betrieb, bis erste Sticker und Graffitis den Smart City Touchpoint schmückten. Später wurde zusätzlich auch noch das Display beklebt. Jetzt ist die Stele wahrscheinlich nur noch für den Schrotthändler interessant und für Straßenkunstinteressierte