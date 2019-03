Mehr als 300.000 klassische Quick Service Restaurants waren 2018 in Betrieb. Einige Zehntausend davon verfügen auch über ein Drive-Thru Bereich. Während QSR-Restaurants im Innenbereich mit Menüboards und Bestellterminals schon im großen Stil digitalisiert wurden, war der Außenbereich bisher noch analog geprägt.

Doch mit der Einführung von Smartphone Apps, dynamischen Menüoptionen und AI-gesteuerten Produktempfehlungen müssen nun auch die Außenbereiche der Fast Food Restaurants für ein einheitliches Gast-Experience digitalisiert werden.

Den sonnenlichttauglichen und wetterfesten Digital Signage Lösungen fehlt im Gegensatz zu den Innenraumlösungen jegliche Eleganz. Im Außenbereich zählt gute Lesbarkeit auch bei direktem Sonnenlicht, volle Klimatisierung für durchgehenden Sommer- und Winterbetrieb sowie Schutz vor den Elementen (Regen. Schnee etc).

invidis hat sich einige Neuinstallationen von McDonalds in Las Vegas angeschaut. Die digitale Aufrüstung ist beachtlich, auch wenn die Las Vegas Standorte sicherlich nicht Maßstab sind. Unweit des Stratosphere Towers in der Nähe des Las Vegas Strips betreibt McDonalds ein Restaurant mit zwei Drive-Thru Spuren. Jeweils zwei Stelen pro Spur wurden installiert, eine Standard-Stele für die Vorauswahl in der Warteschlange und eine Doppelscreen-Lösung am Bestellpunkt.

Die Menü-Auswahl wird analog zu den Indoor-Lösungen Tageszeiten-gesteuert. In Zukunft wird sicherlich auch der neue Recommendation-Engine von Dynamic Yield integriert. Auch eine Anpassung der Menüboard-Contents in Verbindung mit Kennzeichenerkennung (Stammkunden), App (Bestellhistorie) sowie Fahrzeugtyperkennung ist zukünftig technisch möglich. Ob und wann McDonalds diese Features integriert ist allerdings noch nicht endgültig entschieden.

Bemerkung: Die Bildqualität der Outdoor-Displays ist sehr gut. Die auf den Fotos sichtbaren Streifen entstehen nur durch die Bildwiederholungskonflikte zwischen Display und Kamera

So sahen Drive-Trhu bisher aus