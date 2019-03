Insgesamt 12.000 AV-Profis weltweit halten aktuell ein gültiges CTS-Zertifikat, das weltweit als führendes professionelles AV-System anerkannt ist und Integratoren dabei unterstützt, sich zu verbessern und ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Im Gegensatz zu Unternehmens-Qualitätszertifizierungen wie ISO 9000/9001 wird das CTS-Zertifikat ausschließlich an Personen verliehen.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von AVIXA auf dem europäischen Markt“, sagte Chris Lavelle, Senior Director of Development Europe, AVIXA. „Der AV-Markt floriert in der Region, und wir freuen uns, dass sich viele Branchenmitglieder für die berufliche Entwicklung engagieren. CTS-Inhaber in ganz Europa profitieren von ihrer harten Arbeit, denn das Programm ermöglicht es engagierten AV-Profis, sich von der Masse abzuheben und ihre Kompetenz unter Beweis zu stellen. Wir gratulieren allen unseren CTS-Inhabern zu dieser hart erarbeiteten Qualifikation und freuen uns darauf, dass sie ihr Wissen nutzen, um hervorragende integrierte Erfahrungen zu machen“.

Auch viele CTS-Inhaber in Europa schreiten in ihrer AV-Ausbildung weiter voran und erhalten spezielle Qualifikationen: CTS-D (Ausführung) oder CTS-I (Installation). Alle drei Zertifizierungen sind ANSI-akkreditiert nach der International Organization of Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC) ISO/IEC 17024:2012 General Requirements for Bodies Operating Certification Schemes of Persons Programm.

„In unserem Geschäftsmodell sehen wir unser Hauptverkaufsargument als Quelle von AV-Expertenwissen“, sagte Marcus Boij, CTS, Technical Director, Informationsteknik Scandinavia AB. „Durch die CTS-zertifizierten Mitarbeiter konnten wir dieses Wissen unter Beweis stellen und mit viel größeren Unternehmen konkurrieren, wenn es um die Ausschreibung von hochkarätigen Ausschreibungen ging. Infolgedessen waren wir mit mehreren dieser Angebote erfolgreich, unter anderem bei der SEB Bank, der größten AV-Installation in Schweden. Mit CTS-Zertifikaten können wir zeigen, wie ernst wir es mit Wissen und Bildung meinen.“

„Unsere kurz- bis mittelfristige Strategie ist es, eine einheitliche Umgebung über alle Abteilungen hinweg zu schaffen, die auf technischer Ebene miteinander verbunden sind, wo wir alle die gleiche AV-Sprache sprechen“, sagte Alex Sanfilippo, CTS-D, Director of Engineering bei Kraftwerk Living Technologies. „Wir haben den Nutzen daraus bereits erkannt, und die AVIXA-Zertifizierung ist die einzige Plattform in unserer Branche, die über ein so breites Zertifizierungs- und Deckungsangebot verfügt.“