Automotive Volvo setzt Zeichen in Manhattan

Das neue Volvo-Autohaus, das sich in der „Auto Row“ zwischen den Showrooms der anderen Automobilmarken befindet, nutzt Digital Signage um Passanten anzuziehen. Als Volvo entlang der 11th Avenue „Auto Row“ in New York City, wo sich die Showrooms der großen Automobilhersteller von der 40th Street bis zur 60th Street erstrecken, ein Grundstück kaufte, war es das Ziel, ein attraktives Markenschaufenster zu errichten, das Aufmerksamkeit erzielt.

Dafür setzen die Schweden auf eine große 5×7-Panel-Videowand, einem Virtual-Reality-Fahrzeugdesignraum, fünf Audiozonen und einer vom schwedischen Design inspirierten Café-Lounge. Realisiert wurde das Digital Signage Konzept von dem in Florida ansässigen Integrator Broadcast Systems auf Basis der ClearOne P-basierten Videolösung.

Laut Nick Ehr, Inhaber von Broadcast Systems, Inc. definierte Volvo die Anforderungen und die gewünschte Wirkung, darüber hinaus wurden die Entscheidungen über Ausrüstung und Systemdesign den Digital Signage Profis überlassen.

„Volvo wollte, dass dieser Raum die Marke mit wirklich fesselnden Designs und einer aufregenden Umgebung repräsentiert, und das erfordert heute die Integration fortschrittlicher AV-Technologien“, sagte Ehr. „Ihr offensichtlichster Bedarf war die 5×7-Panel-Videowand, die eine große Wirkung hat, weil sie vom Bürgersteig außerhalb der Schaufensterfront aus sichtbar ist. Die Herausforderung lag im 5×7-Design das zu einem nicht standardisierten Seitenverhältnis und einer nicht standardisierten Pixelanzahl führte. Der Integrator benötigte dafür ein skalierbares, flexibles Video Distribution System und entschied sich für ClearOne. Die ClearOne VIEW Pro-Lösung machten sie zur idealen Wahl, da sie benutzerdefinierte Auflösungen, die Skalierung von Inhalten und die Aufteilung der Videowand in eine beliebige Anzahl von Bildern in beliebiger Größe, auch über Bezel hinweg, ermöglicht.“

Eine weitere entscheidende Anforderung des Projekts war die Zuverlässigkeit und Fernzugriffsmöglichkeit, zumal sich der Integrator 3.200 Kilometer von der Baustelle entfernt befindet.

„Während der 18-monatigen Projektlaufzeit reisten wir jeden Monat nach New York, um an Meetings teilzunehmen und sicherzustellen, dass jedes Detail berücksichtigt und jedes Anliegen berücksichtigt wurde“, fügte Ehr hinzu. „Wir haben die Software auf den Server geladen, so dass alle ClearOne-Komponenten mit dem Server kommunizieren. Somit kann über Remote-Zugriff die Temperatur aller Displays überprüft werden, und wenn etwas heiß wird, sendet uns das System sofort eine E-Mail. Wir können die Firmware aus der Ferne aktualisieren, den Arbeitszyklus einschalten, die Farbtemperatur anpassen, Quellen hinzufügen und vieles mehr.“

Die Videoverteilungslösung verwendet einen einzelnen ClearOne VIEW Pro E120 Encoder, um das Signal an 35 ClearOne VIEW Pro D210 Decoder zu senden, einen für jedes Panel auf der 5×7 Videowand. Die ClearOne VIEW Pro PANORAMA Software und die CONSOLE Software ermöglichen es dem Nutzer, Anzeigen jeder Form, Größe und Auflösung zu verwalten, was immer wichtiger wird, da sich Unternehmen für benutzerdefinierte LCD- und LED-Videowände entscheiden, die keine Standard-Pixelzahlen oder Seitenverhältnisse haben.

Ein Showroom im Herzen von New York City ist mehr als nur ein Verkaufsraum. Der spannende Digital Signage Content transportiert die Werte der Marke – Familie, Sicherheit, Technologie, Design – in einer Weise, die keine statische Werbung oder Fahrzeugvitrine erreichen kann. Moderne Display-Lösungen sind heute auch für Volvo essentiell um heutige Verbraucher zu erreichen. Denn Displays spielen im täglichen Leben eine essenzielle Rolle.

Broadcast Systems, Inc. installierte auch ein spezielles Farbmanagement-Tool, das es dem Integrator ermöglicht, die Farbtemperatur und die Bildspezifikationen für die Videowand anzupassen.

„In der neuen Welt der endlosen Displaygrößen und -varianten liefert ClearOne Lösungen, die individuell auf jeden Bedarf zugeschnitten werden können und alle Erwartungen erfüllen“, sagte ClearOne Chairman und CEO Zee Hakimoglu.