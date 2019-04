Distribution ViewSonic startet mit neuem Distributor in Österreich

ViewSonic, Hersteller von visuellen Lösungen wie Projektoren, Monitoren, großformatigen Displays und weiterer AV-Systeme, nimmt nun auch in Österreich verstärkt Fahrt auf. Mit der Schuss AV Projektionssysteme GmbH hat das Unternehmen jetzt eine strategische Partnerschaft vereinbart.

Gemeinsam mit der Schuss AV Projektionssysteme GmbH möchte ViewSonic die Marktposition in der DACH-Region ausbauen. Gegründet am 1. Oktober 2003 ist die Schuss AV Distributor für die führenden Hersteller der Projektions- und Konferenzraumtechnik. Kernkompetenz ist der Großhandel mit Projektoren und Large Format Displays. Die Stärke des Unternehmens liegt in der kompetenten Beratung der Partner und Kunden sowie bei der Planung und Ausstattung von Besprechungs- und Konferenzräumen.

„Wir haben uns für Schuss entschieden, da dieser Distributor durch sein umfangreiches Netzwerk, Erfahrung und professionellen Mitarbeiter perfekt zu uns passt“, erklärt Thomas Müller, General Manager ViewSonic in der DACH-Region. „Schuss AV-Systems wird unser strategischer Partner für alle Produkte – von Large Format Displays über Office-Monitore bis hin zum professionellen Laser-Projektor.“

Wolfgang Schier als geschäftsführender Gesellschafter der Schuss AV-Projektionssysteme GmbH freut sich auf eine erfolgreiche Partnerschaft. „Durch die Zusammenarbeit mit ViewSonic möchten wir unser Produktportfolio, vor allem im Bereich interaktiver Touch Displays, erweitern, um unseren Kunden weiterhin die bestmöglichen Lösungen anbieten zu können. Mit Zusatzangeboten wie dem Hybrid Cloud System myViewBoard für digitale Whiteboards hebt sich ViewSonic von vielen anderen Herstellern im Bereich der Large Displays und der interaktiven IFPs deutlich ab.“