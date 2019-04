Der Ausbau der von APG|SGA entwickelten Technologie (vgl. Link am Ende des Textes) eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich Mobile Advertising. Mit dem Tool „aymo ReplayTarget“ kann erstmals auf in der Vergangenheit gesammelte Daten zugegriffen werden.

Zur Eingrenzung einer Zielgruppe werden auf einer Karte Polygone eingezeichnet. Nutzer von Apps, die sich in der Vergangenheit zu einer genau definierten Zeit in diesen geografischen Räumen aufgehalten haben, werden registriert und einer entsprechenden Zielgruppe zugeordnet.

Die Mobile Ads werden dann nur denjenigen Nutzern angezeigt, die sich während der definierten Zeit nachweislich in den ausgewählten Polygonen aufgehalten haben. So können Werbungtreibende beispielsweise die Zielgruppe „Fußballfans“ ansprechen, weil die Smartphones der Nutzer im vergangenen Jahr in Fußballstadien registriert wurden.

„aymo“ ist nach Unternehmensangaben „das präziseste Mobile Targeting der Schweiz“. Die Standort-Daten-Technologie stützt sich auf eine direkte Datenanbindung zu hochwertigen und reichweitenstarken Mobile Apps, die täglich über 3,8 Millionen Standort-Datenpunkte generieren. „ReplayTarget“ ist das inzwischen 6. Produkt der „aymo“-Reihe und lässt sich mit LiveTarget, ReTarget sowie den analogen und digitalen Außenwerbelösungen der APG|SGA kombinieren.