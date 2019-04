Es ist nicht die erste Standardisierungsinitiative in der Out-of-Home Branche. Doch das Gewicht von DooH hat sich durch das starke Wachstum spürbar verändert. Nicht nur auf der Seite der Werbetreibenden und Agenturen, sondern nun auch auf der Anbieterseite hat sich das Verständnis durchgesetzt, das gemeinsame Standards notwendig sind.

Laut PWC-Studie wurden 2018 zum ersten Mal die Hälfte der OoH-Umsätze mit Digital erzielt. Ob das wirklich 2018 schon der Fall war ist nicht wirklich relevant. Die Tendenz ist eindeutig: DooH wächst zweistellig und Standards sind notwendig.

Die Verbände Digital Place Based Advertising Association (DPAA), Digital Signage Federation (DSF), Interactive Advertising Bureau (IAB), Geopath und die Out of Home Advertising Association of America (OAAA) haben ihre Kräfte gebündelt nachdem vorher jeder einzelne eigene Standards veröffentlicht hatte. Mitfinanziert wurde das Standardisierungswerk von der Foundation for Outdoor Advertising Research and Education (FOARE).

Herausgekommen ist DooH Best Practice mit den sechs Themen:

General Overview of DOOH Technology and Infrastructure Buying and Selling Creative and Content Measuring Success Glossary of Terms

Standardisiert werden primär Kategorien, Datenfelder (Reporting), Reichweitenmessung oder Content-Spezifikationen. Neben den empfohlenen Definitionen werden aber auch im Markt abweichende / alternative Bezeichnung aufgelistet.

Entwickelt wurde das Standardisierungswerk in mehr als einem Jahr unter der Leitung von Professor Gary Kayye von der University of North Carolina School of Media and Journalism. Gary Kayye ist Besuchern der ISE oder Infocomm Show sicherlich auch als Gründer von The Rave Agency bekannt.

Die Standards stehen hier kostenlos zum Download bereit.

In der zweiten Phase entstehen nun branchenweite Standards für Measurement & Metrics.

Gary Kayye wird die Hintergründe zu den neuen Standards auf der DSS Europe am 3-4 Juli in München im Rahmen einer Keynote und Paneldiskussion präsentieren. invidis lädt dazu auch europäische Verbände ein, um die Ergebnisse zu diskutieren und die Entwicklung der Measurement & Metrics mitzugestalten.