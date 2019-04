invidis Site Inspections führen uns oft entlang ungewöhnlicher Reiserouten. So besuchten wir in der vergangenen Woche an einem Tag fünf Shopping Center verteilt über halb Sao Paulo auf der Suche nach interessanten Installationen. Ein Hinweis des brasilianischen Digital Signage-Softwareanbieters 4yousee brachte uns zum Pilotprojekt RCHLO – ein Digital Store von Riachuelo.

Das Storekonzept ist recht konventionell – auch wenn viel Digital Signage im Store verbaut wurde. Besonders gefallen hat uns aber die Schaufensterinstallation. Drei 75“ Screens die „schwebend“ im Schaufenster installiert wurden. Die Displayhalterung sind an der Rückwand befestigt, aber mit ca 70cm Abstand zur Wand. Somit wirkt es als ob die Screens im Schaufenster schweben. Sehr schön gelöst.