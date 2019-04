Noch bevor Huawei im Sommer 2019 den ersten Flagshipstore Europas in Wien eröffnet, suchten wir nach Referenzstores des chinesischen Telekommunikationsgiganten. Fündig wurden wir im Luxus-Einkaufszentrum Istinye Park in Istanbul, wo Huawei Ende 2018 einen Experience Store eröffnete. Wir haben uns schon mal umgeschaut, wie Huawei sich dem Konsumenten präsentiert.

Der neue Wiener Flagshipstore (in bester Lage in der Kärtner Straße) wird der erste Flagshipstore von Huawei außerhalb von China. Somit wird sicherlich sowohl die Inszenierung sowie die Fläche noch imposanter als in Istanbul. Aber in Bezug auf Design und den Einsatz von digitalen Touchpoints kommt das aktuelle Experience-Store-Konzept dem Flagshipstore schon recht nah. Auch wenn Huawei betont: „Der von grundauf neu konzipierte Flagshipstore unterstreicht unsere lokale Strategie, nämlich allen Nutzern optimale Rahmenbedingungen zu bieten, um unsere Produkte selbst vor dem Kauf auszuprobieren und sich persönlich von unseren innovativen Technologien zu überzeugen“, so Wang Fei, Country Manager Huawei Consumer BG. Wir werden uns überraschen lassen.

Zurück nach Istanbul. Huawei sucht sich mit der Türkei keinen einfachen Markt aus. Die Wirtschaftskrise in der Türkei hat ihre Spuren hinterlassen. Vielleicht sieht Huawei deshalb aber gerade seine Chance. Nicht jeder kann sich ein iPhone (mehr) leisten. Apple ist in der Mall nicht mit einem eigenen Store vertreten, allerdings präsentiert Arcelik (Elektronikfachmarkt) in direkter Nähe von Huawei die aktuelle Apple Produktpalette.

Der Store ist nüchtern und in hellen Tönen gehalten. Eine schlichte Kopie eines Apple-Stores ist der Experience Store aber nicht. Huawei setzt auf eine eigene Designsprache und viel Digital. Im Gegensatz zu Apple dominieren bei Huawei eine große Anzahl an digitalen Touchpoints. Allein vier große Videowalls an den beiden Seitenwänden prägen den zweietagenhohen Raum.

Der hintere Teil des Stores verfügt zusätzlich über eine Galerie. Zwei große Produkttische befinden sich im Eingangsbereich, vielleicht die einzige Reminiszenz an Cupertino. Hier werden die neusten Smartphones präsentiert. Eingelassen in den Tisch sind kleine Touch-LCDs für Produktbeschreibungen. Die Displaygröße lässt auf die Integration von hauseigenen Mobiltelefonen schließen. Leider sind die Touchscreens tief im Tisch versenkt, sodass keine einheitliche Fläche entsteht.

An der Seitenwand nutzt Huawei drei transparente Screens um Funktionen von Zubehör zu erklären. Der Content ist leider nicht optimal erstellt, sodass die halbtransparenten Screens damit nur einen eingeschränkten Blick auf die dahinterliegenden Produkte ermöglichen. Insgesamt ist die ganze hinterleuchtete Wand suboptimal realisiert. Die Präsentation oberhalb der Griffzone ist optisch wunderschön umgesetzt worden, die Produktpräsentation im unteren Bereich fällt dagegen ab. Nicht nur die transparenten Screens sondern auch die Beleuchtung ist suboptimal.

Uns gefällt wie Huawei dem Experience Store am Eingang mit einem Istanbuler Wahrzeichen (Galata-Turm) einen lokalen Bezug gibt. Außerdem war auffallend wie viele Mitarbeiter die ausgestellten Mobiltelefone regelmäßig von Fingerabdrücken säuberten

Der Digital Signage-Content auf den Walls ist klassischer, aufwendig produzierter videobasierter Markencontent und könnte sicherlich noch besser auf den Experience Store ausgerichtet sein. Zwei interaktive Touchpoints im hinteren Teil des Stores konnten wir während des Store Checks nicht testen.

Es bleibt spannend, was Huawei für seinen ersten Flagshipstore außerhalb Chinas in Wien plant. Ab Sommer können wir es testen.