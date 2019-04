Eine ganze Reihe von Digital Signage-Bausteinen werden bei der Konzeption oft vernachlässigt. Dazu zählen neben Displayhalterungen, Verbindungskabeln und unsichtbaren Infrastrukturleistungen auch schützende Glaslösungen. Obwohl bestens sichtbar wird die Glasscheibe vor dem Display aber trotzdem oft bei der Planung übersehen.

invidis hat sich mit Dr. Christian Eibl von der Pilkington Deutschland AG/NSG Group zu einem Hintergrundgespräch getroffen. Die Pilkington Deutschland AG gehört zur japanischen NSG Group, welche einer der Top-Glasproduzenten weltweit ist. Die Konzerntöchter der NSG Group betreiben Forschung und Produktion weltweit, auch in Deutschland und ganz Europa. Flachglasprodukte, wie sie Pilkington Deutschland AG im Ruhrgebiet produziert, entstehen im sogenannten Float-Verfahren auf beeindruckenden Produktionsanlagen, die ununterbrochen am Tag und in der Nacht laufen.

Die für Digital Signage nützlichen Glasveredelungen haben wir gemeinsam mit der Pilkington Deutschland AG für die Branche zusammengestellt. Es sind eine ganze Reihe von Glas-Veredelungslösungen relevant, die auf Wunsch zu einer multifunktionalen Einheit miteinander kombiniert werden können. So werden in Sandwich-Glaslösungen eine Kombination von Technologien integriert, sodass zum Beispiel ein Schutzglas nicht nur erhöhten Vandalismus-Schutz, sondern auch Entspiegelung und IR-Schutz bietet.

Entspiegelung – Die wichtigste Veredelung für Outdoor Signage sind entspiegelte Glasoberflächen für eine verbesserte Sichtbarkeit der Screeninhalte. Dies geschieht, indem die natürliche Spiegelung der Glasoberfläche durch maßgeschneiderte Beschichtungen unterdrückt wird und die eigentlich interessierenden Inhalte hinter dem Glas auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut zu sehen sind.

Die Entspiegelung kann sogar die Lichtdurchlässigkeit des Glases erhöhen, ein günstiger Umstand bei der Einstellung der Display-Helligkeit.

In der Zukunft wird sich die Rolle von Glasoberflächen in Digital Signage Projekten noch weiter erhöhen, denn multifunktionale Verglasungen werden ständig weiterentwickelt, ausgelegt auf das Wohl des Nutzers: sei es Bedienbarkeit, Sichtbarkeit oder die Gesundheit.

Auch der Form und der Gestaltung von Glasfassaden sind kaum noch Grenzen gesetzt. So werden auch schaltbare Gläser, wie man sie aus dem ICE kennt, immer mehr auch für Meeting-Räume oder in Retail genutzt. Auch interaktive Verglasung ist im Kommen, Glasflächen werden damit zu großformatigen Displays.