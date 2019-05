Zum 1. Juni übernimmt Connectiv die gesamten Aktivitäten der amerikanischen RMG im Nahen Osten. Der bisherige RMG Managing Director Joe Rabah übernimmt die neugeschaffene Rolle des CEO bei Connectiv. Der Digital Signage Full Service Integrator übernimmt alle Kunden und Mitarbeiter von RMG Middle East und wächst zum führenden Anbieter für Digital Signage in der Golf-Region.

Connectiv Gründer Stewart Caddick ist auch vielen Digital Signage Experten in Europa mit den Projekten von Dubai Duty Free ein Begriff. Stewart Caddick hat in den letzten Jahren aus Dubai heraus mit dem Digital Signage Integrator Connectiv und dem Retail-Architekturbüro RCD eine weltweit tätige Digital Retail Agentur etabliert. Teilnehmer der DSS Europe kennen viele der Digital Signage und DooH-Konzepte die Connectiv/RCD für die jährlich 90 Millionen Passagiere am Flughafen Dubai entwickelt und installiert haben. Neben Dubai zeichnet sich RCD auch für dutzende andere Travel Retail Konzepte in Europa und Asien verantwortlich.

Architekt, Gründer und Eigentümer von Connectiv und RCD, Stewart Caddick übernimmt die Rolle des Chairman der Gruppe und leitet weiterhin die Retail-Architektur Agentur RCD.

Stewart Caddick, Chairman von Connectiv, kommentiert die Entwicklungen: „Wir freuen uns, dass Joe Rabah und sein Team zu einer Zeit des signifikanten Wachstums für unser Geschäft zu Connectiv stoßen. Unsere Mission, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen die ein effektives Kundenerlebnis ermöglichen, wird durch die zusätzliche Expertise des RMG-Teams erheblich verbessert. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, der führende Anbieter für ganzheitliche Digital Signage und Digital Retail Konzepte in der Region zu werden. In Verbindung mit unserer etablierten Retail-Design-Kompetenz sehen wir hervorragende Möglichkeiten, einem breiteren Kundenkreis ein Komplettpaket anzubieten.“

Connectiv ist und bleibt ein Full-Service-, markenunabhängiger Anbieter von digitalen Lösungen, der 2011 in Dubai gegründet wurde. Das Dubai-Team besteht mittlerweile aus über 50 Experten, die Projekte in der gesamten Region und mit besonderem Schwerpunkt auf den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem boomenden Markt Saudi-Arabien realisieren. Das Leistungsspektrum umfasst auch Beratung, 3D-Design, Content Creation und Plattformmanagement. Zu den aktuellen Kunden zählen viele Blue-Chip-Einzelhändler, Parfümmarken, Banken und Unternehmen.