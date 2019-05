Die Easescreen Roadshow im neu eröffneten Innovation Lab der TU Graz war ein voller Erfolg. Zusammen mit AV Solution Partner organisierte der österreichische Software-Anbieter eine kleine aber feine Hausmesse.

Im Fokus standen Best Practice, Networking und natürlich auch neue Features des Easescreen Content Management Systems. Partner an Bord waren Pichler Medientechnik, Sharp, Kramer, Legamaster und NEC.

Eines der in Graz präsentierten Best Practice Projekte Signaletik im Museum Technorama in Winterthur, Schweiz