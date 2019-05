Die Screens richten sich an Gewerbekunden. Ob im Hotelzimmer, im Konferenzraum, in Kliniken oder auch für die Gastronomie und in der Entertainment-Branche: Die professionellen TV-Geräte von 24″ bis 75″ verfügen über diverse Features. Mit dem integrierten Triple Tuner DVB-T2/-C/-S2 sind die TV-Profimodelle gerade für kleinere Betriebe ohne zentrale Kopfstation eine attraktive und kosteneffiziente Lösung. Das 24″-Modell 24HFL2889P/12 wurde speziell für Justizvollzugsanstalten konzipiert und verfügt über eine transparente Gehäuserückseite sowie über einen DVB-T2/-C-Tuner.

Die Screens bieten eine 16/7-Betriebsdauer, die Menüs und Bedienelemente sind mit einer sicheren Sperre gegen unbefugte Nutzung ausgerüstet. Die Displays in den Größen 55″, 65″ und 75″ kommen mit einer 4K-UHD-Auflösung. Die Garantie beträgt drei Jahre und kann auf fünf Jahre erweitert werden.

Die 28″-Modelle HFL2889S und HFL2899S sind mit einem Triple Tuner ausgestattet (DVB-T2/-C/-S2). Dank USB-Cloning-Funktion ist eine schnelle Konfiguration dieser Professional TVs möglich. Die Senderverwaltung erfolgt komfortabel offline über den PC. Alle Displays sind mit einer kombinierten Senderanzeige von Analog- und DVB-T/-C/-S-Sendern ausgestattet. Die Verbindung zum PC erfolgt über HDMI oder VGA.

Die Displays ermöglichen eine USB-Autowiedergabe für Musik, Filme, Präsentationen und mehr. Die Steuerung externer Geräte erfolgt über HDMI-CEC.

Die Studio-Modelle sind verfügbar in den Zollgrößen:

24″, 32″, 43″, 49″, 55″, 65″, 75″.