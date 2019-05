Die Trison-Gruppe hat die Übernahme des britischen Digital Signage Integrator Beaver Group abgeschlossen. Die Beaver Group ist eine auf digitale Kundenerlebnisse spezialisierter Fullservice Digital Signage Integrator mit Sitz in der britischen Grafschaft Hertfordshire. Gegründet vor mehr als 20 Jahren, verfügt Beaver heute über ein Team von 36 Experten, die engagierte, personalisierte und kreative Lösungen unter anderem in den Bereichen FMCG, QSR, Unterhaltung, Einzelhandel, Gastronomie und Unternehmenskommunikation anbieten.

Mit der Übernahme festigt Trison seine Position in Großbritannien, wo man bisher nur mit einem Showroom und Verkaufsbüro in London vertreten war.

Alberto Cáceres, CEO von Trison: „Bei Trison sind wir stolz darauf, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die über eine hervorragende und nachgewiesene berufliche Erfolgsbilanz verfügen. Die Trison-Gruppe erweitert ihr Angebot an Schlüsselkompetenzen und -lösungen, konsolidiert das Wachstum der Gruppe und bringt ihr Know-how auf den britischen Markt, den größten in Europa. Die Integration der Beaver-Gruppe ermöglicht es Trison, sein Ziel, als globaler Technologiepartner eine bedeutende Rolle bei der digitalen Revolution zu spielen, zu festigen und seine Fähigkeit zur Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Konzeption, Design und Produktion audiovisueller Inhalte zu erhöhen sowie die internationale Präsenz der Beaver-Gruppe zu ermöglichen“.

Peter Critchley, CEO und Mitbegründer der Beaver Group, betonte: „Der Zusammenschluss von Trison, TMM und der Beaver Group zu einem Unternehmen ist ein wirklich spannender Moment für unsere Kunden, Partner und die gesamte Branche. Die Zeiten, in denen nationale Integratoren und Lösungsanbieter mit einem fragmentierten Ansatz arbeiteten, sind vorbei, da die Kunden zu Recht von ihrem digitalen Partner erwarten, dass er eine wirklich durchgängige, integrierte, professionelle und erlebnisorientierte Lösung liefert – weltweit.

Mit unserem neu erweiterten globalen Team, branchenführender Expertise im Bereich Digital Signage und dem bewährten Fokus auf messbares Kundenerlebnis sind das gesamte Team und ich sehr gespannt auf die Zukunft und liefern viele weitere dieser Weltklasse-Projekte!“

Trison CEO Alberto Caceres wird auf der diesjährigen DSS Europe auf dem M&A Panel teilnehmen. Zusammen mit Leif Liljebrunn (Zeta), Patrick Minder (JLS) und Steward Caddick (RCD) diskutiert invidis die Konsolidierung der Digital Signage Branche.