Am Flughafen in Hongkong setzt der französische Außenwerber schon seit einiger Zeit auf einen speziellen digitalen Schaukasten. Der „Digital Interactive Totem 360°“ verzichtet bewusst auf transparente Screens sondern kombiniert am vierseitigen Objekt zwei Displays und Glas.

So können Brands gleichzeitig ihre digitalen Storys auf den beiden Screens erzählen und die beworbenen Produkte ohne Transparenzeinschränkung in der Vitrine präsentieren. So wie es die Skincare-Marke Estee Lauder zurzeit präsentiert.

Ende letzten Jahres hat invidis die Installation vor Ort in Hongkong inspiziert. Und wir waren nur halb begeistert. Die Screens sehen gut aus und sind in Laufrichtung ausgerichtet. Doch nicht jeder Passant nimmt sofort wahr, was sich zwischen den Screens befindet.