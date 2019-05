Broadsign hat heute bekanntgegeben, das man nun auch die führende kanadische DooH DSP-Plattform Campsite übernommen hat, um den programmatischen Zugang für Werbetreibende zu vereinfachen. Das kombinierte Angebot optimiert den programmatischen Kauf und Verkauf von DOOH-Inventar.

Campsite-Verkäufer ist der kanadische OoH-Netzwerkbetreiber Nowad, mit 50.000 Werbeflächen (davon 2.200 Digital) Kanadaweit in Restaurants, Stadien, Universitäten und Wellness einer der führenden Indoor-Netzwerkbetreiber.

Die Übernahme folgt zwei Wochen nach der jüngsten Nachricht, mit der Broadsign den Kauf des Out-of-Home ERP-Anbieter Ayuda Media Systems bekannt gab. Beide Transaktionen sind bereits voll abgeschlossen.

Die Ratio des Deals ist einfach: Für DooH-Netzwerkbetreiber soll die Kombination von Broadsign und Campsite den Verkauf von Werbeplätze weiter automatisieren. Mit dem kombinierten Angebot soll es Agenturen und Werbetreibende erleichtert werden, DooH-Werbekampagnen zu finden, zu planen und zu buchen. Laut den Marktforschern von eMarketer wurden im vergangen Jahr in den USA bereits 80% aller Digital Media Transaktionen über programmatische Plattformen abgewickelt. Wobei der Programmatic-Anteil von Online weit über DooH liegt. Doch auch der weltweite OoH-Markt – der 2018 ein Volumen von 40 Milliarden USD erreichte – wird zunehmend programmatisch gebucht.

„Broadsigns Ziel ist es, den Kauf und Verkauf von Out-of-Home so einfach wie möglich zu gestalten. Dabei wird die Integration von Campsite in unsere offene Plattform sehr hilfreich sein“, sagte Adam Green, SVP und GM von Broadsign Reach. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Campsite-Team und allen unseren gemeinsamen Kunden, um auf unserer gemeinsamen Vision für den offenen programmatischen DOOH-Handel rund um die Welt aufzubauen.“

Campsite wurde 2016 von Newad gegründet wurde, wurde aber als unabhängiges Unternehmen geführt. Zu den Partnerschaften und Kunden von Campsite gehören viele der größten digitalen Out-of-Home Unternehmen und Agenturen Kanadas, darunter Pattison Outdoor, Captivate, IDS Canada und Astral. „Die einfach zu bedienende webbasierte Anwendung von Campsite hat die DSP zu einem der frühen Favoriten bei kanadischen Medieneinkäufern gemacht. Die Kombination unserer Exchange mit dem umfangreichen Netzwerk von Broadsign wird ein großer Gewinn für Medienkäufer und Agenturen sein, die großes Interesse zeigen, mit dem programmatischen DooH-Einkauf zu beginnen“, sagte Edith Gagné, Vizepräsidentin für Entwicklung von Campsite.

Edith Gagné und das gesamte Campsite-Team bleiben nach der Übernahme an Bord und werden damit Teil der neuen Broadsign-Organisation. Campsite wird bis auf weiteres als separates Geschäft von Broadsign am Markt tätig sein. Die umfangreiche UX- und Buy-Side-Erfahrung von Campsite wird jedoch sofort genutzt, um neue Angebote und Funktionen für Broadsign Reach, der offenen SSP von Broadsign, zu entwickeln.

„Diese Transaktion war der beste Weg, um das nationale Wachstum und den Erfolg vom Campsite fortzusetzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass er über die Ressourcen für eine internationale Expansion verfügt“, sagte Michael Reha, bisheriger President Campsite.

Laut Broadsign wird die Kombination von Broadsign und Ayuda Out-of-Home Netzwerkbetreiber ermöglichen, die immer komplexere Mischung aus digitalem und klassischem Inventar zu vermarkten und die Geschäftsabläufe in ihrem gesamten Bestand zu rationalisieren. Die Übernahme von Campsite ergänzt das Angebot von Broadsign und Ayuda, indem sie auf dem bestehenden programmatischen Fundament von Broadsign aufbaut und es Netzwerkbetreibern und Käufern erleichtert, Transaktionen zu tätigen.

Und weitere Zukäufe von Broadsign sind schon in Planung. So melden die Montrealer das zukünftige Akquisitionen eine wichtige Rolle in den strategischen Plänen von Broadsign spielen, indem sie das organische Wachstum ergänzen und die Position als Marktführer für OOH/Digital Signage Software weiter ausbauen.