Insgesamt 14 US-amerikanische Außenwerber stellen in ihren Netzwerken Werbeplatz zur Verfügung, um landesweit zum National Missing Children’s Day nach vermissten Kindern suchen zu können. Dabei wird mit Geo-Targeted Digital-out-of-Home gearbeitet. Für die Kampagne wurden seitens der Branche Werbeflächen im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar gespendet, um regional ausgerichtet und mit Fotos vermisster Kinder in den USA gezielt suchen zu können.

Die vom National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) und der Kreativagentur M/H VCCP gegründete Kampagne Runaway Train 25 wird dazu auf mehr als 450 Screens und LED-Flächen gezeigt, um vor und am Nationalen Tag der vermissten Kinder am Samstag, dem 25. Mai 2019, auf das Problem aufmerksam zu machen.

Die von der OAAA (Out of Home Advertising Association) organisierte und von Grand Visual produzierte Kampagne zielt darauf ab, die Hilfe der Öffentlichkeit für die Teilnahme an der Suche zu nutzen, indem Namen und Fotos vermisster Kinder veröffentlicht und um die Hotline-Nummer für – 1-800-THE-LOST – bekannter zu machen. Die DooH-Aktivierung in den Netzen von 14 Medienanbietern wird in über 40 US-Bundesstaaten, einschließlich der Großstädte New York Cityy, Chicago, Boston, Atlanta und Philadelphia, an Bahn-, Straßen- und Hauptstraßenstandorten gezeigt.

Die Kampagne wird über OpenLoop, den Dynamic Creative Optimization Server von QDOT, geliefert. OpenLoop nimmt den Datenfeed von NCMEC und veröffentlicht jeden Falls eines vermissten Kindes an digitale Screens in und um die Region, in der das Kind vermisst wurde. „Es geht darum, mit cleverer Ad-Tech ein Publikum auf Broadcast-Ebene zu erreichen und gleichzeitig taktische und relevante Informationen auf Community-Ebene zu liefern“, so Ben Putland, COO von Grand Visual.

Die digitalen Werbetafeln bewerben auch „Runaway Train 25“, ein neues Musikvideo, das nun veröffentlicht wurde, mit dem preisgekrönten Soul Asylum-Song „Runaway Train“ aus den 1990er Jahren; die Musiker Jaime N Commons und Skylar Grey feat. Galant spielen hier für den guten Zweck. Unter der Regie des Emmy-Preisträgers von RSA Films, Jake Scott, verwendet das Musikvideo Geo-Targeting-Technologie, um die Anzeige der vermissten Kinder zu ändern, je nachdem, wo das Video angezeigt wird.