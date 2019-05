DooH Splicky liefert DOOH-Kampagne in drei Ländern

Für das ungarische Sziget Festival setzte die britische Ad-Tech Agentur Harvest Digital eine Länder-, DooH-Netzwerk und kanalübergreifende Kampagne um. Herzstück der Planung und Realisierung war die Goldbach DSP Splicky. Neben klassischen DooH-Netzwerken setzten die Britten auch auf kanalübergreifendes Mobile GeoFencing: Die Verbraucher wurden mit Hilfe der mobilen DSP-Funktionen von Splicky mit GPS-koordinierten, reichweitenstarken Videoanzeigen auf ihren Smartphones in einem Umkreis von 60 Metern der gebuchten DOOH-Standorten versorgt.

Ian Unger, Head of International Sales bei Splicky, sagte: „Programmatische DooH-Werbung ist auf dem Vormarsch. Mit dieser Kampagne ist es Harvest Digital gemeinsam mit Splicky gelungen, international und kanalübergreifend zu werben. Programmatic-DOOH konnte bei dieser Kampagnenplanung seine Vorteile ausspielen: Echtzeit-Updates für Kreative, Effizienz bei der Einbindung zusätzlicher Netzwerke die in weniger als einer Stunde live gingen und der Integration von Mobile-Video Ads, die die Verbraucher genau am richtigen Ort erreichen.“

Ákos Filep Remetei, Head of Sales von Sziget: „Für uns war es das erste Mal, dass wir auf DooH-Kampagnen gesetzt haben. Die Gelegenheit unsere Zielgruppen in Großbritannien, Irland und Frankreich über DooH in den wichtigsten Städten zu erreichen, hat uns überzeugt. Auch die Verlängerung der Kampagne auf mobilen Endgeräten über Remarketing von Usern, die sich innerhalb von 60 Metern von einem DOOH-Standort befanden, war ein intelligenter Ansatz.“