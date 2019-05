Vom 23. bis 25. Mai wird der ehemalige Flughafen Tempelhof zum Schauplatz des ersten Greentech Festivals. Das Festival verbindet eine Ausstellung mit nachhaltigen und responsiven Technologien, eine Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit, die exklusive Verleihung der Green Awards sowie ein Formula-E-Rennen. Ströer unterstützt das Greentech Festival als Partner und promotet das Festival über seine Außenwerbeflächen und digitalen Out-of-Home-Screens. Rund 50.000 Besucher werden am Festival-Wochenende erwartet.

Auf dem Greentech Festival werden innovative, grüne Prototypen und Produkte vorgestellt, die das Leben bereichern und gleichzeitig die Umwelt schützen sollen. Als Festival Partner, bringt Ströer diese Innovationen über die digitalen Screens über die Grenzen des Festivals hinweg in die Öffentlichkeit.

Nachhaltige Ideen, um Städte smarter, sicherer und sauberer zu machen, sind gefragter denn je. Ströer arbeitet für seine Partner an Lösungen, um konkrete Alltagsprobleme zu lösen: Zukünftig könnten zum Beispiel induktives Laden für Fahrzeuge der E-Mobilität zur Verfügung gestellt werden sowie Messgeräte für Ozon, Feinstaub oder der Stickstoffkonzentration integriert werden. Durch die bereits bestehende Infrastruktur im öffentlichen Raum ist Ströer schon dort, wo Menschen unterwegs sind. Und damit genau an den Stellen, an denen die Stadt, Behörden und Institutionen ihre Botschaften oder ihren nachhaltigen Mobilitäts-Service platzieren möchten: An den Straßen, in Fußgängerzonen sowie in den Bahnhöfen des Fern- und des öffentlichen Personennahverkehrs.