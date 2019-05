Die UN vergeben diesen Titel an ausgewählte Unternehmen, die sich für die Sustainable Development Goals (SDGs) besonders engagieren. Diese internationalen Nachhaltigkeitsziele haben die UN im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung erarbeitet.

Die Vergabe des Titels „Supporting Partner“ ist Teil der Kampagne zur Durchsetzung der Nachhaltigkeitsziele, die „SDG Action Campaign“.

Weischer.Media engagiert sich bereits seit 2014 für die SDGs und ist somit seit Verabschiedung der SDGs im September 2015 ein Partner der ersten Stunde.

Das erste große Projekt startete 2015 im Rahmen von „Project Everyone – Global Goals“ und der von Filmemacher und Aktivist Richard Curtis initiierten Kampagne #WEHAVEAPLAN zur Bekanntmachung der Nachhaltigkeitsziele.

Hier setzten der internationale Kinovermarkterverband SAWA (Global Cinema Advertising Association) und WerbeWeischer für die UN eine globale Kino-Kampagne um. Seitdem wird jährlich für das Project Everyone eine globale Kinokampagne umgesetzt („Plan“ (2016), #WhatIReallyReallyWant“ (2017) und „Feed our Future – Share the meal“ (2018)).

Im vergangenen Jahr entwickelte Weischer.Media innerhalb seiner Unternehmensgruppe zudem auf eigene Kosten die crossmedial aufgesetzte #SpreadYourGoals2030-Kampagne und wurde dafür unter anderem mit dem Deutschen Mediapreis 2019 ausgezeichnet. Gemeinsam mit der UN wird Weischer.Media die Kampagne noch in diesem Jahr international ausrollen. Sie soll Menschen aus allen Ländern dazu inspirieren, sich mit den Nachhaltigkeitszielen auseinanderzusetzen.

„Unternehmen können heute nicht mehr nur Produkte oder Dienstleistungen anbieten, sie müssen auch einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen und ihren Teil für eine bessere Welt beitragen“, sagt Florian Weischer, Chairman Weischer.Media.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat Weischer.Media neben dem Engagement für die Vereinten Nationen eine eigene Abteilung für Corporate Responsibility aufgebaut und arbeitet sukzessive daran, die gesellschaftliche Verantwortung in allen Unternehmensbereichen zu leben und umzusetzen.

Im Jahr 2016, zum Start der SDGs – damals noch Global Goals –, schmückten alle 17 Ziele des Nachhaltigkeitsprogramms die Fassade des Weischer.Media Gebäudes (vgl. Foto am Ende des Textes). Jetzt, drei Jahre später, brachte Weischer.Media das offizielle „Supporting Partner“-Logo am Eingang seines Hamburger Standortes an und weihte dieses feierlich mit dem Hamburger Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Brosda ein.

Unser Aufmacherbild zeigt Florian Weischer, Weischer.Media (l.) und Dr. Carsten Brosda, Senator der Behörde für Kultur und Medien der Hansestadt Hamburg.