DSS Europe 2019 Das sind die Sponsoren beim DSSE 2019 in München

Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zur Anmeldung.

In 5 Wochen wird Europas führende Digital Signage-Konferenz über die Bühne gehen. Auch in diesem Jahr sind Sponsoren aus der Branche mit im Boot, um die Digital Signage Summit Europe (DSSE) 2019 zu einer spannenden Veranstaltung werden zu lassen.

Zwei Diamond Sponsors führen die Liste an, der High Brightness-Experte DynaScan Technology und Hersteller NEC Display Solutions. Als Gold Sponsor unterstützt der Touch-Spezialist iiyama die DSSE 2019.

Insgesamt acht Silver Sponsors sind im Juli mit von der Partie und prägen die Konferenz mit: Projektor-Experte Epson, Mounting-Spezialist Hagor, OLED- und LCD-Hersteller LG Electronics, die LINDY GROUP, AV- und Zubehörexperte Peerless-AV, Displayhersteller Sharp, Digital Signage-Experte Telelogos und der auf Custom Made-Lösungen spezialisierten Hersteller TOUCH PERFECT.

Die Reihe der Bronze Sponsors ergänzt die Unternehmen, die das Branchengipfeltreffen in München ergänzen: AXIOMTEK, CONCEPT International, Edbak, Intuiface und Novisign.

