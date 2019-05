Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Die Besucher des DSS Europe des vergangenen Jahres haben sich in Frankfurt am Main getroffen, damals ebenfalls am Airport, im dortigen Sheraton.

Mit diesem Jahr kennt die Veranstaltung an den angestammten Ort München zurück. Auch in München war die Konferenz nicht immer in Nähe des Flughafens. Im Jahr 2017 etwa wurde die Veranstaltung im ICM der Messe München ausgerichtet.

Doch nun heißt es „back to the roots“: Wie ursprünglich und lange Jahre bis einschließlich 2016 wird die Veranstaltung im Hilton Munich Airport (früher: Kempinski Hotel Airport München) stattfinden.

Das 1994 eröffnete Hotel liegt direkt und zentral zwischen den Terminals des Flughafens und ist somit sehr gut und sehr schnell erreichbar. Im Jahr 2009 wurde es mit dem World Travel Award in der Kategorie Europe’s Leading Airport Hotel (Europas führendes Flughafenhotel) ausgezeichnet.

Das Hotel verfügt über 551 Zimmer inklusive 46 Suiten. Alle Zimmer sind mit Twin- oder King-Size-Betten, schalldichten Fenstern, Klimaanlage, Safe, Minibar, Schreibtisch, Relax-Sessel, IP-Telefon, High Speed Internetzugang per Kabel oder WLAN sowie Entertainment-System (TV/Radio, Video on demand und Pay-TV) ausgestattet.

