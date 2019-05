Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer effektiv und zielgerichtet Kontakte knüpfen können, kann bei der Veranstaltung nun ein neuer digitaler Networking-Service genutzt werden. Zum Einsatz kommt MeetToMatch.

Der Premium-Event-Networking-Service MeetToMatch kombiniert intuitive Technologie mit menschlichem Service: Wenn Nutzer ihr Konto eingerichtet haben, wird ihnen ein persönlicher Matchmaker zugewiesen. Der Matchmaker führt sie durch den Prozess mit dem Ziel, die relevantesten Meetings für sie zu finden.

Der Meeting-Manager ist benutzerfreundlich und bedarf keiner großen Erklärung. Einfach einloggen, Profil vervollständigen und intuitiv nutzen. Der Besprechungsmanager wird genutzt, um potenzielle Geschäftspartner zu finden und Termine einzurichten. Anwender können sofort sehen, wer zu welchem ​​Zeitpunkt verfügbar ist. Innerhalb des Online-Besprechungsmanagers können Nutzer Besprechungen bis und sogar während der Veranstaltung planen.

Detaillierte Informationen und den Link zur Anmeldung unter dem neuen Tool finden Sie an dieser Stelle.

Noch keine Anmeldung zur DSS Europe 2019? – Unter diesem Link gelangen Sie zur Registrierung.