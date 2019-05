Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zur Anmeldung. Peerless-AV stellt seine Lösungen am Stand S-9 aus.

Zu den gezeigten Highlights gehören ein 55″ großes Xtreme High Bright Outdoor Display, Indoor-Kiosk-Systeme mit Kamera und Lautsprecher, Smart-City-Kiosk-Lösungen, Halterungssysteme für LED Displays sowie eine Kiosklösung als Ladestation für Elektrofahrzeuge.

Besucher des Peerless-AV-Standes werden die wetterfesten Eigenschaften des Xtreme High Bright Outdoor Displays erleben, das mit Wasser besprüht wird, um seine Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen zu simulieren. Als ideale Digital Signage- und Wegweiser-Lösung ist das Xtreme-Display sonnenlichtlesbar und bietet 2.500 nits Helligkeit sowie hervorragende Videoqualität. Vollständig abgedichtet, ohne Abluftöffnungen oder zusätzliche HLK-Ausrüstung, arbeitet das Display von -35°C bis +60 °C, ist IP68 gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub geschützt und verfügt über stoßfestes Sicherheitsglas nach IK10.

Der neue Outdoor-Smart-City-Kiosk mit einem Xtreme High Bright Outdoor Display wird ebenfalls auf dem Stand zu sehen sein. Als moderne und praktische Digital Signage-Lösung ist der Kiosk für den unbeaufsichtigten 24/7-Betrieb ausgelegt und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 225 km/h stand. Daneben wird ein EV-Ladekiosk mit Back-to-Back Xtreme Outdoor-Displays gezeigt, die das Potenzial für umsatzgenerierende Werbung an hoch frequentierten Einzelhandels- und Verkehrsstandorten demonstrieren.

Für Informationen, Werbung und Wegfindungsanwendungen zeigt Peerless-AV seinen universellen Indoor-Portrait-Kiosk mit HD-Webkamera und 35W-Lautsprechern.

Darüber hinaus werden schnell und einfach zu installierende, dedizierte Montagelösungen für Direct View LED (DvLED) gezeigt, die sich durch Höhen- und Tiefenverstellung, vorgegebene Adapterschienenpositionen, Wandplattenabstandshalter und modularen, leichten Aufbau auszeichnen.