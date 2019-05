Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zur Anmeldung.

Am ersten Tag der zweitägigen Veranstaltung sprechen Stephen Gottlich,​

Senior Vice President, Gable und Joe Kunigonis, Vice President – Managed Services & Network Operations, Gable auf dem Podium. Thema ihrer Keynote: „The Convergence of Industries in the Visual Communications World“.

In ihrer Keynote beleuchten die Referenten die Konvergenz verschiedener Branchen aus der Sicht eines Unternehmens für visuelle Kommunikation und die Vorteile, die sich für Kunden ergeben, die mehr als nur eine digitale Leinwand mit Werbung suchen, Der Fokus des Vortrags liegt auf der Schaffung von emotionalen Erlebnissen in Kombination mit der Generierung von Werbeeinnahmen.

Gable bietet Komplettlösungen und verwaltet das gesamte digitale Portfolio der weltweit größten Einkaufszentren – wie: Simon, Brookfield, Parque Arauco, Steiner – sowie Digital Signage-Programme für Starbucks, das United States Post Office und viele weitere Kunden.

Wann? – Dienstag, 03. Juli 2019

Zeit: – 11:30 – 12:00 Uhr

Ort: – Hilton Munich Airport, Main Stage

Noch keine Anmeldung zur DSS Europe 2019? – Unter diesem Link gelangen Sie zur Registrierung.