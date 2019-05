Die südamerikanische Vereinsmeisterschaft Copa Libertadores zieht die Massen in Bann. So verfolgen neben den Millionen TV-Zuschauern noch weitaus mehr Fans als Zuhörer die Spiele am Radio – über 50 Millionen Zuhörer allein in Brasilien. Um die Spannung des Herzschlagfinales noch besser landesweit zu vermitteln, wurde der Herzschlag des Kommentators live auf die Radiodisplays der Zuhörer übertragen. Analog zum europäischen RDS-Signal können auch in Lateinamerika kleine Datenmengen über UKW übermittelt werden.

Der Sponsor Amstel nutzte diese technische Möglichkeit, um den Puls des Kommentators zu auf die Millionen von Radiodisplays live zu übertragen. Storytelling und Experience mit einer zusätzlichen Erlebnis-/Datenebene. Außergewöhnliche Kampagnen können auch ohne Digital Signage einen WoW-Moment erzielen.