JC Decaux hatte gegen die Vergabe an Clear Channel Einspruch erhoben, dieser wurde nun aber abgelehnt. Damit ist die Vergabe der Aufstellung, des Betriebs und der Werberechte für 1.630 CLPs in der französischen Hauptstadt an Clear Channel bis 2024 rechtsgültig.

Philippe Baudillon, Präsident von Clear Channel Frankreich und Internationaler Präsident – Smart Cities von Clear Channel International: „Dieser Gewinn des Pariser CLP-Auftrags markiert einen historischen Wendepunkt: Er öffnet den Pariser Außenwerbemarkt für einen weiteren wichtigen Akteur der französischen Außenwerbung und zeigt die Innovationsfähigkeit von Clear Channel in Bezug auf Design, Umweltschutz und Lieferung.

Überzeugt hat Clear Channel sicherlich mit dem attraktivsten kommerziellen Angebot. Aber auch das spezielle Design des Architekt Christian Biecher, das natürlich extra für Paris entworfen wurde, hat laut CCO zur erfolgreichen Vergabe geführt. Der Clear Channel Entwurf ist ein vom historischen und zeitgenössischen Paris inspiriertes Design mit einer für Pariser Stadtmöbel charakteristischen Designsprache der überlagerten Formen. Drei verschiedene Arten von CLPs wurden entworfen:

CLP-Poster (Bodeninstallation) (1.080),

Mast-CLPs (350) und

Stadtmöbel (200).

Die 1.630 CLPs bestehen aus recycelbaren Materialien mit optimiertem Energieverbrauch durch ein LED-Beleuchtungssystem und einen Dimmer.

Das neue Angebot von Clear Channel in Paris erreicht wöchentlich 85 % der Pariser Bevölkerung. Nach eigenen Angaben wird Clear Channel damit Marktführer (53%) bei 2 m² Medien in Paris-

Die ersten Installationen erfolgen im September und mit der ersten Werbevermarktung wird im vierten Quartal 2019 gerechnet.